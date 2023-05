Alain, Chantal, Muriel, Veronica, Ryan, chi sono i figli di Bobby Solo: vita privata, carriera

Chi sono i cinque figli di Bobby Solo: Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan. Scopriamo qualche informazione in più sulla grande famiglia dell’amato cantante italiano. Cosa sappiamo sul loro conto?

Nel corso della sua vita il celebre cantante italiano Bobby Solo ha avuto numerosi amori. Le sue mogli e compagne lo hanno reso padre di ben cinque figli: Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan. La sua movimentata vita sentimentale e i suoi errori di gioventù lo hanno portato ad allontanarsi dai suoi figli più grandi ma, con la nascita del più piccolo, Ryan, Bobby Solo ha provato a ricostruire un buon rapporto con loro. Il cantante ha dichiarato di non voler commettere più gli stessi errori: “Ora sarò molto più attento. E mi auguro di vivere 150 anni per stare il più possibile vicino a mio figlio“. Ma cosa sappiamo esattamente sui suoi figli?

I figli grandi, chi sono Alain, Chantal e Muriel

I primi tre figli di Bobby Solo, Alain, Chantal e Muriel, nascono dall’amore con la sua prima moglie, la ballerina Sophie Teckel. Nessuno dei tre ha deciso di seguire le orme del padre: lavorano tutti ben lontani dalle luci del mondo dello spettacolo. Il più grande, Alain, ha 50 anni ed in passato ha avuto problemi di dipendenza dalla droga, causati anche dal suo turbolento rapporto con i genitori. Oggi, dopo il ricovero al Centro di recupero di San Patrignano, ha ripreso in mano la sua vita. Fondamentale nel suo percorso è stato l’incontro con un golden retriever che lo ha spinto ad aprire un centro di pet therapy. La secondogenita, Chantal, ha invece 47 anni e lavora tra Roma e Milano come business coach. Muriel ha 43 anni e si è invece costruita una carriera in ambito culinario: lavora come cake designer nella Capitale. I tre maggiori hanno donato a Bobby Solo ben otto nipotini.

Chi è Veronica Satti, ex gieffina figlia di Mimma Foti

Mentre era ancora sposato con Sophie Teckel, Bobby Solo cominciò a frequentare la giovane corista Mimma Foti, che diede alla luce nel 1990 la quarta figlia del cantante, Veronica Satti. Veronica si è fatta conoscere dal grande pubblico nel 2018, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 15. Durante la sua esperienza al GF arriva ad un passo dalla finale del reality: la sua eliminazione arriva nell’ultima settimana, dopo 49 giorni di permanenza nella casa. Negli anni successivi ha coltivato la sua notorietà sul web, diventando una influencer molto seguita. Ad oggi il suo profilo Instagram conta oltre 100mila follower. Ha un rapporto molto complicato con suo padre che si è gradualmente allontanato da lei: “All’inizio ho creduto che l’avesse fatto perché quel giorno facevo i capricci. Poi non ho saputo darmi altre spiegazioni. Gli ho chiesto il perché ma lui non vuole parlarmi se non tramite avvocati“.

Chi è Ryan Satti, figlio di Solo e Tracy Quade

Il figlio più piccolo di Bobby Solo è Ryan Satti, nato nel 2013 dalla sua unione con la sua ultima moglie, Tracy Quade. la sua nascita è stato un miracolo insperato per il cantante e per la sua seconda moglie, Tracy Quade. Insieme dal 1995 e sposati dal 2005, i due han provato per anni ad avere figli insieme, arrivando anche a tentare l’inseminazione artificiale, senza purtroppo avere successo. Avevano ormai perso la speranza, quando è avvenuto il miracolo. Lo ha spiegato Bobby Solo in un’intervista a Vanity Fair: “Il volto di Tracy si stava arrotondando. Mi disse che non le arrivava il ciclo e un po’ pessimista, pensò di essere in premenopausa. Ma per me c’era qualcosa. Ho acquistato un test di gravidanza e in quindici secondi ho visto la linea rossa che saliva, come l’applausometro. Tracy ha detto: Oh my God, Roberto sono incinta”.