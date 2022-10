Chi è l’attrice protagonista di Mina Settembre? L’amata serie poliziesca Rai, ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni, segue le vicende di una caparbia assistente sociale nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Chi è l’attrice che le da il volto?

Mina Settembre, chi è l’attrice protagonista?

La seconda stagione di Mina Settembre è tornata ad allietare le domeniche del pubblico Rai. La serie poliziesca dedicata alla storia di Gelsomina, coraggiosa assistente sociale al lavoro nei Quartieri Spagnoli, ha conquistato il cuore degli italiani anche grazie al fascino e al carisma dell’attrice protagonista.

Chi interpreta Mina Settembre nell’omonima serie? A darle il volto è Serena Rossi, nota attrice napoletana con una grande carriera sia al cinema che in televisione. “Una delle caratteristiche che amo di più di questo personaggio è che è un’eroina imperfetta, piena di fragilità” -ha spiegato l’attrice parlando della sua Mina- “Sono fragilità nella prima stagione legate soprattutto al papà, a questa mancanza importante per lei, questa voglia di scoprire l’amante misteriosa.

Sicuramente tutte le cose che le sono accadute hanno avuto una ripercussione molto importante su quella che è la vita di Mina”.

Serena Rossi, vita privata e carriera dell’amata attrice napoletana

Serena Rossi è nata a Napoli il 31 agosto 1985 ed ha 37 anni. Cresciuta in una famiglia di artisti, si avvicina alla recitazione fin da piccola. Fa il suo esordio da attrice in un musical nel 2001, in C’era una volta… Scugnizzi, all’età di 16 anni.

Nel 2003 debutta sul piccolo schermo nella soap opera Un posto al sole. Negli anni si fa strada nel mondo dello spettacolo, arrivando anche a recitare in diverse pellicole per il cinema. Lavora in molti film tra cui Troppo napoletano, Al posto tuo, 7 ore per farti innamorare e Diabolik. Nel 2019 commuove i telespettatori interpretando il ruolo di Mia Martini nel film biografico Io sono Mia. Continua inoltre a recitare per la televisione, apparendo in serie come Ho sposato uno sbirro, R.I.S.

– Delitti imperfetti, e La sposa. L’attrice e presentatrice napoletana è legata sentimentalmente dal 2008 a Davide Devenuto, ex collega conosciuto sul set di Un posto al sole e con il quale ha avuto un bambino, Diego.