Allarme Listeria, 3 morti e 66 casi: ritirati lotti di wurstel dell’Agricola Tre Valli

La Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio che può essere presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione e può contaminare diversi alimenti come, latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati come i wurstel La principale via di trasmissione per l’uomo è quella alimentare, perchè colpisce chi mangia alimenti contaminati.

Allarme listeria: già 3 decessi e 66 casi

Per l’allarme listeria si sono verificati tre decessi di persone che, già in condizioni di fragilità, si sono ritrovati a dover fare i conti con questo tipo di patologia.

Secondo quelli che sono i dati forniti dal ministero della Salute, in realtà, sarebbero tre i morti per listeria a dicembre 2021 e a marzo e giugno 2022. Si tratta di una grave malattia che colpisce chi mangia alimenti contaminati. Oltre ai tre decessi, ci sarebbero però anche 66 casi che sono stati segnalati. Per quanto riguarda i modi in cui si prende questa patologia, si legge sul Fatto Quotidiano, è stata “rilevata una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ceppo di Listeria St 155 in wurstel a base di carni avicole prodotti dalla Agricola Tre Valli.

La presenza è stata confermata anche “da campionamenti effettuati presso lo stabilimento”.

Ritirati lotti di wusterl positivi

L‘azienda Agricola Tre Valli, a seguito di questa comunicazione, “ha avviato tutte le misure a tutela del consumatore con il ritiro dei lotti risultati positivi e in applicazione del principio di massima precauzione, di tutti quelli prodotti prima del 12 settembre 2022. Ha inoltre messo in atto una comunicazione rafforzativa di quanto già indicato sui prodotti direttamente nei punti vendita”.

DI conseguenza, per la precisione, sono stati ritirati i lotti risultati positivi (1785417 e 01810919) e, per precauzione, anche quelli prodotti prima del 12 settembre 2022.