Mina Settembre: cast, trama, quante puntate, come vederlo in tv e su RaiPlay

Tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, la fiction Rai ha come protagonista Mina Settembre: cast e trama

In attesa della seconda stagione della fiction Rai Mina Settembre, Rai Uno ripropone la serie tv “Mina Settembre” che ha come protagonista l’attrice Serena Rossi. La prima puntata della replica è andata in onda domenica 29 maggio. Ecco il cast della fiction di Mina Settembre.

Mina Settembre: trama

Tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, la fiction ha come protagonista Mina Settembre ed è ambientata a Napoli. La storia è quella della protagonista Gelsomina detta “Mina” Settembre, che lavora come assistente sociale nella sua città, Napoli, presso un consultorio familiare.

La sua vita sentimentale ha avuto uno stravolgimento dopo che si è separata dal suo ex marito motivo per cui è tornata a vivere a casa della madre, Olga. Essendo un’assistente sociale, la sua missione è quella di aiutare chi è meno fortunato ma per fortuna ad aiutarla c’è anche Domenico. Si tratta di un ginecologo del consultorio con il quale nascerà un rapporto molto particolare..

Quante puntate e quando andranno in onda

Le puntate sono sei, per un totale di dodici episodi. La prima puntata della replica della fiction è andata in onda domenica 29 maggio e ne sono previste ancora cinque. Andranno in onda domenica 5 giugno, domenica 12 giugno, domenica 19 giugno, domenica 26 giugno e domenica 3 luglio. Le repliche di Mina Settembre saranno visibili anche sulla piattaforma RaiPlay.

Mina Settembre, il cast

Ecco l’elenco completo degli attori che sono presenti nella fiction televisiva della Rai: