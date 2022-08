Diabolik – Ginko all’attacco, film: uscita, trailer, cast e perché non c’è più Luca Marinelli

Diabolik – Ginko all’attacco: ci sono novità riguardo il secondo capitolo della saga dei Manetti Bros. Nelle ultime ore, è stato pubblicato il primo trailer che svela nuovi personaggi e conferma alcuni presenti già nel primo capitolo.

Dopo il successo della sua prima pellicola nel 2021, Diabolik è pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo, eccitante film diretto dai Manetti Bros. La 01 Distribution ha pubblicato il primo poster ufficiale del sequel, Diabolik – Ginko all’attacco, e ha annunciato la data d’uscita nei cinema italiani.

Il film sarà distribuito nelle sale a partire dal 17 novembre 2022 e, come annunciato sulla pagina Instagram ufficiale, questa volta il Re del Terrore “dovrà fare i conti con un Ispettore Ginko più combattivo che mai”.

Ecco uno dei primi trailer ufficiale del secondo capitolo che svela nuovi volti e nuovi personaggi protagonisti del film in uscita appunto nel mese di Novembre. In attesa, ovviamente, anche del terzo ed ultimo capitolo della saga dei Manetti Bros.

Non sarà più Luca Marinelli a interpretare Diabolik sul grande schermo. Al suo posto è stato ingaggiato Giacomo Gianniotti, attore italiano naturalizzato canadese noto per aver interpretato Andrew DeLuca in Grey’s Anatomy.

Confermati invece Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastrandrea nel ruolo dell’Ispettore Ginko. Nel cast anche Monica Bellucci, nei panni di Altea, la nobildonna compagna dell’Ispettore.

I Manetti Bros. hanno spiegato che l’uscita di scena di Luca Marinelli è dovuta ai suoi precedenti impegni contrattuali, visto che l’emergenza sanitaria ha fatto slittare la lavorazione di Diabolik di quasi un anno.