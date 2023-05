Allerta meteo 25 maggio: temporali al Centro-Nord e l’Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo nella giornata del 25 maggio: tra Nord e il Centro continuano ad abbattersi le precipitazioni. La Protezione Civile ha diramato il bollettino di criticità indicando le zone più colpite dal maltempo.

Non c’è ancora tregua dal maltempo per questo mese di maggio. La Protezione Civile, nella giornata di giovedì 25 maggio, ha diramato un bollettino di criticità con “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Il bollettino della Protezione Civile ha annunciato “allerta rossa su parte di Emilia-Romagna. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna e Piemonte. È stata valutata inoltre allerta gialla su Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, parte di Sardegna, Abruzzo e Piemonte”.

In arrivo pioggia e temporali al Nord.

🔴🔔 #AllertaROSSA, giovedì #25maggio in #EmiliaRomagna. 🟠🔔 Allerta ARANCIONE in Emilia-Romagna e Piemonte. 🟡🔔 #AllertaGIALLA valutata in 6 regioni. Leggi l’avviso meteo del #24maggio 👉 https://t.co/1tQmVhJKJx#protezionecivile pic.twitter.com/3KuTZhp4MS

