Shakira, Piqué corre da lei dopo il ricovero del papà in ospedale

Shakira sta passando un periodo difficile: il papà, infatti, è ricoverato in ospedale. Piquè, però, nonostante la separazione, ha deciso di raggiungerla.

Shakira, il papà ricoverato in ospedale. E Piqué va da lei

Shakira e Piqué, un amore che va oltre la separazione tra i due. Nonostante la rottura burrascosa che ha coinvolto i due, infatti, Piqué ha dimostrato di essere ancora legato a Shakira, recandosi da lei in un momento di particolare dolore e bisogno.

Il calciatore, infatti, sarebbe corso tra le braccia dell’ex Shakira per sostenerla a seguito del ricovero in ospedale del padre. Nello specifico il padre della cantante aveva subito un trauma cranico dopo un brutto incidente e per un periodo aveva vissuto in casa della figlia Skarira, a Barcellona. Nonostante questo, però, dopo un primo periodo in casa della figlia, ora è stato ricoverato in ospedale.

Un amore oltre la separazione

Tra Pique e Shakira, quindi, l’affetto continua anche dopo la separazione. A raccontare e far sapere il fatto è stata la testata spagnola E News. «Dopo la terribile rottura tra la coppia – si legge infatti sulla testata spagnola – tutto sembra indicare che Piqué e Shakira continuino a prendersi cura l’uno dell’altra».

La storia d’amore tra Shakira e Gerrard Piqué è terminata, secondo quanto si è detto, dopo la scoperta di un presunto tradimento del difensore del Barca.

In particolare, infatti, il calciatore era stato beccato insieme ad una fascinosa cameriera, con la quale intratteneva una relazione da almeno due mesi.