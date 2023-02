Luca Argentero di nuovo papà: è nato Noè Roberto

Luca Argentero è diventato di nuovo papà per la seconda volta e ha festeggiato per l’arrivo del suo secondo figlio.

Luca Argentero di nuovo papà: è nato Noè

Cristina Marino e Luca Argentero sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia lo ha annunciato con un post sui social in cui mostrano le loro mani e quelle del piccolo. Felicissima per la lieta novella, i due hanno scritto un bellissimo messaggio ai fan, stringato ma che vale più di mille parole: “con il cuore pieno d’amore”. Il bambino si chiama Noè Roberto. I due sono genitori anche di un’altra bambina, Nina Speranza, nata a maggio 2020.

