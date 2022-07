Ilary Blasi, separazione da Francesco Totti: dopo le smentite è arrivato il momento di dirsi addio

Ilary Blasi, separazione: nelle scorse ore è tornata nuovamente la voce di una crisi con Francesco Totti. Dagospia ha rilanciato scrivendo che ci sarà un comunicato ufficiale e congiunto della coppia per spiegare la rottura definitiva.

Ilary Blasi, separazione da Francesco Totti

Ilary Blasi ha sposato l’ex calciatore della Roma (diventato anche campione del mondo con la nazionale italiana) Francesco Totti, con cui è convolata a nozze nel 2005. Attualmente la coppia ha tre bellissimi figli chiamati Cristian, Chanel e Isabel e la famiglia Totti abita a Roma.

Il matrimonio tra Ilary e Francesco, però, pare essere arrivato al capolinea.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe arrivata, secondo dagospia, il 5 febbraio 2022 quando i due hanno pesantemente litigato durante una gita familiare a Castel Gandolfo. Da lì in avanti, purtroppo, qualcosa si sarebbe incrinato e tra i due nulla è più stato come prima. Lo scorso settembre, quando Totti ha fatto la festa per i 45 anni, la moglie Ilary non era presente.

Dopo le smentite è arrivato il momenti di dirsi addio

La showgirl ed ex Letterina di Passaparola aveva pubblicato sui suoi account social un video in risposta alla vicenda. Anche l’ex calciatore aveva risposto alle voci lanciando un messaggio sul suo profilo Instagram. L’ex capitano della Roma Francesco Totti aveva risposto in prima persona alle voci sulla sua famiglia. “Non è la prima volta che smentisco fake news” -spiega in una serie di storie su Instagram- “Mi sono stancato di farlo, fate attenzione perché ci sono di mezzo i bambini”.

A luglio 2022, la storia d’amore tra Francesco Totti ed Ilary Blasi potrebbe essere davvero giunta al capolinea. A riaccendere le voci di una possibile crisi di coppia è uno scoop di Dagospia, sito di gossip creato e curato da Roberto D’Agostino, secondo il quale sarebbe in arrivo un annuncio ufficiale proprio da parte dei due. Questa l’indiscrezione del sito: “Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale“. Tutto finito dunque? Per saperlo siamo costretti ad aspettare.

I fan della coppia resteranno col fiato sospeso fino a questa sera, in attesa di un’altra smentita.