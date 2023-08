Il Fantacalcio solidale per aiutare i bambini in Uganda: cos’è, come aderire

Quando si parla di sport associato al mese di agosto non si può non pensare al calciomercato che, per molti appassionati, è il preludio al tanto atteso fantacalcio. Il quale però, se fatto assieme ai ragazzi che sostengono l’associazione Ewe Mama Odv, può anche diventare solidale.

La nascita dell’associazione Ewe Mama

Il fantacalcio solidale “Fanta Africa” è un’idea nata 5 anni fa pensata per aiutare l’associazione di volontariato e di beneficienza Ewe Mama. Fondata nel 2010 da otto ragazzi tra i 25 e i 35 anni con il desiderio di aiutare i più poveri e disagiati, Ewe Mama opera nel campo del fundraising a sostegno delle missioni e sul territorio italiano tramite iniziative ed eventi. Un’associazione che lavora al fianco dell’Ordine Frati Minori Francescani (OFM), in particolare con i frati della provincia africana “St. Francis in Est Africa, Madagascar e Mauritius”.

Il cuore dell’attività dell’associazione è una missione in Uganda fondata da una coppia di missionari laici, Giorgio Scarpioni e Marta Novati, tra i fondatori dell’associazione stessa. I quali hanno vissuto per quasi 10 anni in Uganda garantendo i contatti con l’Italia e l’accoglienza dei volontari nella missione.

L’idea del Fantacalcio solidale per i bambini in Uganda: il “Fanta Africa”

Proprio per aiutare le attività in Africa di Ewe Mama è stata lanciata cinque anni fa l’iniziativa del “fantacalcio solidale” con lo scopo di unire l’adrenalina del fantacalcio alla bellezza della solidarietà. L’iniziativa, che negli anni è riuscita a coinvolgere molte persone, ha cementificato di anno in anno un gruppo di “fantallenatori d’Italia” che, sommando le piccole donazioni, contribuiscono a finanziare attività benefiche.

Il Fantacalcio e i progetti per l’Uganda: dalla scuola per disabili all’orfanotrofio per bambine

Aderendo al fantacalcio solidale, quindi, è possibile coniugare divertimento e solidarietà. I fondi raccolti dall’iniziativa andranno a sostenere progetti di beneficienza in Africa.

Ewe Mama, in particolare, ha aperto la prima scuola per bambini con disabilità di tutta l’Uganda nel villaggio di Rushooka chiamato “ll seme di senape”. Dal 2017 al centro per ragazzi con disabilità, è stato affiancato a questo edificio un orfanotrofio per bambine tolte da situazioni di schiavitù, da una povertà estrema o dalla strada: attualmente 27 bambine vivono in questa struttura chiamata “Il Padre misericordioso”. Nel 2020, inoltre, è stata avviata e inaugurata una scuola materna cattolica con costi volutamente molto bassi, rivolta a famiglie povere e disagiate. Oggi la scuola conta già 150 bambini.

Nel tempo, inoltre, si sono sviluppati vari progetti di laboratori tra cui una fattoria inclusiva per i ragazzi con disabilità, un servizio fisioterapico convenzionato sul territorio e un progetto di adozioni a distanza che vede ora sostenute quasi 100 famiglie per circa 200 bambini accompagnati negli studi.

L’iniziativa del fantacalcio solidale, in questi cinque anni, ha già dato un cospicuo contributo alle attività benefiche in territorio africano e vuole continuare a farlo.

Come iscriversi al “Fanta Africa”, il Fantacalcio solidale

Ma come funziona il fantacalcio? È possibile proporsi per giocare entro il 30 agosto 2023 e per farlo è necessario fare un’offerta tramite bonifico all’Iban di Ewe MAMA inviando poi la copia del pagamento (causale “Donazione al Fantacalcio solidale + nome e cognome) all’indirizzo email [email protected] o mandando lo screenshot del bonifico al numero di cellulare 331/1092326.

IBAN: IT11 V0623010820000048033431 – intestato a “EWE MAMA Odv”

L’offerta minima per una persona, nello specifico, è di 30 euro, mentre con 40 euro una persona può giocare con due modalità differenti.

Possibili anche donazioni libere

Ovviamente le donazioni sono aperte anche a chiunque volesse sostenere i progetti dell’associazione a prescindere dall’iniziativa del Fantacalcio. Per farlo è sempre possibile fare un bonifico all’Iban dell’associazione Ewe Mama che è sempre quello indicato in precedenza: IT11 V0623010820000048033431