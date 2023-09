Barcellona, Camp Nou: in vendita resti del prato. I prezzi fino a 400 euro

Barcellona, Camp Nou: il club avrebbe messo in vendita resti del prato del vecchio impianto con l’obiettivi di ottenere quanti più ricavi possibili. Il club spagnolo, infatti, non si trova in una situazione economica ottimale. La sua ultima campagna acquisti ha visto arrivare giocatori in prestito o a parametro zero.

Barcellona, Camp Nou: in vendita resti del prato

Il Barcellona non naviga in una situazione economica ottimale e così si inventa strategie di marketing per poter incassare quanto più possibile. L’ultima trovata sarebbe quella di mettere in vendita resti del vecchio prato del famoso stadio del Camp Nou. Secondo quanto riferito da ‘Relevo’, infatti, il club avrebbe aperto uno store vicino allo stadio in cui si vendono modellini dell’impianto sportivo con l’erba originale del prato. La squadra spagnola giocherà le partite casalinghe allo Stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuic in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione dello “Spotify Camp Nou”.

I prezzi fino a 400 euro

La testata spagnola ha rilevato anche i prezzi dei modellini. Il costo, come riferisce la testata spagnola, varia dai 20 ai 420 euro. Una trovata magari che può funzionare soprattutto per gli amanti collezionisti affezionati al club. In spagna c’è una cultura e una attaccamento diversi con gli stadi sempre pieni.