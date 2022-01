Chi è Alessandro Roja di Non mi lasciare? L'attore romano ha debuttato con le fiction, ma ha recitato anche al cinema per registi importanti.

Alessandro Roja è il protagonista di Non mi lasciare, la nuova fiction di Rai 1 in onda dal 10 gennaio. L’attore ha 43 anni, è originario di Roma ed è noto al pubblico proprio per le sue numerose apparizioni in televisione. Ha debuttato infatti con Incantesimo, ma ha recitato anche in alcuni lungometraggi d’autore. Ecco chi è Alessandro Roja.

Chi è Alessandro Roja di “Non mi lasciare”

Alessandro Roja è il protagonista maschile della nuova fiction di Rai 1, in onda dal 10 gennaio, Non mi lasciare. L’attore interpreta nella serie il consulente Daniele, che dovrà affiancare il magistrato Elena Zanin (Vittoria Puccini) in un’indagine su un caso che ha a che fare con la tragica morte di un bambino.

Per Alessandro Roja però non è la prima volta in televisione. L’attore di 43 anni, nato a Roma il 4 giugno del 1978, ha debuttato proprio con le fiction italiane. Nel 2004 è apparso in Incantesimo, diventando da allora volto popolare del piccolo schermo. È infatti entrato nel cast di Distretto di Polizia (2005) raggiungendo poi definitivamente la fama a livello nazionale grazie alla sua partecipazione all’osannata serie Sky Romanzo Criminale.

Non sono mancate comunque le collaborazioni anche con il cinema.

Ha esordito nel 2008 nel film di Paolo Virzì Tutta la vita davanti. E poi ha recitato anche in Magnifica Presenza di Ferzan Özopetek (2012), L’ora legale di Ficarra e Picone (2017) e Diabolik dei Manetti Bros (2021).

La vita privata dell’attore

Alessandro Roja tiene lontano dai riflettori la propria sfera privata. Tuttavia si sa con certezza che sia sposato con Claudia Ranieri, figlia del noto allenatore di calcio Claudio Ranieri. La donna è nata nel 1981 a Roma, anche se fin da ragazza ha viaggiato molto per via del lavoro paterno.

Dopo una laurea in Legge, e tornata nella capitale, ha deciso di dedicarsi alla comunicazione. In particolare, è titolare di un’agenzia di comunicazione specializzata nel cinema.