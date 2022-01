Conferenza stampa Draghi oggi: a che ora e dove vederla

Dopo le polemiche sui nuovi provvedimenti anti-Covid, il Governo corre ai ripari e prova a spazzar via i dubbi. È in programma per oggi 10 Gennaio una conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi per spiegare le nuove misure. Dove vederla? A che ora?

Mario Draghi oggi in conferenza stampa: a che ora?

Oggi 10 Gennaio alle ore 18, il Presidente del Consiglio Mario Draghi interverrà in conferenza stampa per spiegare le motivazioni dietro le ultime, drastiche misure anti-Covid.

Il nuovo decreto, infatti, ha introdotto di fatto l’obbligo vaccinale per gli over-50, che dovranno presentare il Green Pass rafforzato per accedere ai posti di lavoro. Allo stesso tempo, viene confermata la riapertura delle scuole, nonostante le proteste delle Regioni.

Negli ultimi giorni non sono mancate le critiche al Governo per questi provvedimenti. Lo scopo della conferenza è appunto spiegare i motivi che hanno portato a una decisione così difficile, un tentativo di contenere il più possibile la diffusione della variante Omicron.

Allo stesso tempo, è un occasione per Draghi di confermare ancora una volta la sua convinzione che le scuole debbano restare aperte.

Dove vedere la conferenza?

Sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta sulle pagine ufficiali di Palazzo Chigi: sarà disponibile sia sul sito del Governo che sul canale Youtube ufficiale. L’incontro sarà trasmesso anche in televisione su Rete 4, dove andrà in onda Speciale Tg4 – Le scelte di Draghi.

L’incontro si terrà presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

Vi parteciperanno anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli.