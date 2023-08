Geolier a Civitavecchia il 3 agosto: biglietti e scaletta del concerto

Nella serata del 3 agosto, Geolier si esibirà a Civitavecchia con una nuova data del suo tour. Il rapper napoletano, molto amato dai giovanissimi, è già riuscito ad inanellare una serie di successi musicali, tanto che in pochi anni ha ottenuto ben 17 dischi di platino e 20 dischi d’oro, oltre che aver toccato l’obiettivo di ben 1.4 miliardi di streaming audio/video.

Luogo del concerto

Il rapper napoletano canterà in Piazza della Vita a Civitavecchia e l’evento inizierà dalle ore 21. Per chi volesse recarsi al concerto, per evitare file lunghe all’entrata, è più che consigliabile recarsi con almeno un’ora/un’ora e mezza di anticipo rispetto all’orario previsto delle 21.

Scaletta

Ecco la scaletta delle canzoni cantante dal rapper napoletano, che dovrebbero rispecchiare l’ordine previsto in altre tappe del suo tour estivo:

2 secondi

So fly

M vulev fa ruoss

Narcos/Maradona

Nun se ver

Capo

Hermes

Chiagne

Na catena

Monday

Moncler

L’ultima canzone

Come Vuoi

Amo ma chi t sap

Cadillac

Extendo

Fuego

P Secondiglian

X Caso

M Manc

Soldati

Il male che mi fai

Money

Give you my love

Come vuoi forse

Biglietti di Geolier a Civitavecchia

I biglietti della serata sono ancora disponibili e si possono acquistare su TicketOne.