Altrimenti ci arrabbiamo, il remake al cinema con Pesce e Roja

Altrimenti ci arrabbiamo, il remake al cinema

Il 23 marzo esce nei cinema “Altrimenti ci arrabbiamo!”, remake del celebre film campione d’incassi del ’74 con protagonisti due leggende come Bud Spencer e Terence Hill, una delle coppie del cinema italiano più celebri e fortunate.

Il remake è diretto da Younuts! ovvero Niccolò Celaia e Antonio Usbergo. La trama è la stessa. Cresciuti come fratelli ma allontanatisi da anni a causa di un litigio, Carezza (Pesce) e Sorriso (Roja) devono mettere da parte antichi rancori e diversità caratteriali per ciò che hanno più a cuore: l’automobile “Dune Buggy” sottrattagli dall’avido Torsillo interpretato da Christian De Sica, uno speculatore edilizio senza scrupoli. Nel cast anche Alessandra Mastronardi e Francesco Bruni.

Pesce e Roja al posti di Bud Spencer e Terence Hill

Edoardo Pesce e Alessandro Roja come Bud Spencer e Terence Hill. Non sarà facile, anzi difficilissimo. Roja ha confidato in un’intervista cosa significa per lui la coppia Spencer-Hill: “Per me rappresentano un periodo di spensieratezza, diciamo la peculiarità di quel tipo di film, e credo anche del nostro, che vuole portare quel tipo di idea, di un intrattenimento spensierato, che sia coinvolgente da un punto di vista proprio dell’intrattenimento.

Quindi io ho questo tipo di ricordo, appunto, che vedevo i film quando venivano passati in tv e passavo quell’oretta, quell’oretta e mezzo a vedere un film che un po’ mi coccolava”.

Mentre Pesce aggiunge: “Con Alessandro Roja avevamo già lavorato insieme in Romanzo Criminale. Qui abbiamo calcato molto sul bianco e nero e sul contrasto amici e nemici. Sicuramente ci ha aiutato molto essere già amici. Mi piacciono da sempre i film con Bud & Terence.

Conosco tutti i titoli: Banana Joe, Lo Chiamavano Bulldozer e così via. Erano magnetici. Io ho cercato di mantenere un po’ l’attitudine di Bud e il suo essere un po’ orso”.