Harry e Meghan, divorzio in vista? Tutto sulle voci di crisi

Harry e Meghan sempre più in crisi, almeno secondo quanto riportano gli esperti giornalisti di gossip inglesi. Il loro amore, che è stato sotto la lente del gossip per molto tempo, è davvero al capolinea?

Harry e Meghan, divorzio in vista?

Secondo le ultime indiscrezioni, il principe Harry avrebbe chiamato gli avvocati divorzisti alcuni mesi fa per capire il modo migliore per potersi separare da Meghan Markle. A scatenare gli ultimi gossip sono state però le voci diffuse dall’ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, che alla rete CB News ha dichiarato che Harry rimarrebbe con la moglie solo a causa dei due figli, Archie e Lilibet.

Meghan sempre più sola negli eventi

La stampa britannica, inoltre, presuppone un possibile divorzio tra i due anche perchè la principessa ha lasciato a casa il marito per andare a una festa a Los Angeles.

Harry e le condizioni per il perdono di Carlo III

In tutto ciò è bene aggiungere che Re Carlo III, secondo quanto rimarcato dalla stampa britannica più volte, avrebbe fatto sapere che – nonostante le varie peripezie di Harry – sarebbe pronto a perdonarlo in caso dovesse lasciare la moglie Meghan, vista come la principale causa dell’allontanamento di Harry dalla famiglia reale inglese.