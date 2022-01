Non mi lasciare anticipazioni ultima puntata: come finisce? SPOILER

Non mi lasciare, anticipazioni ultima puntata: lunedì 31 gennaio termina la miniserie targata Rai 1 che ha tenuto incollato gli spettatori alla televisione per 6 puntate.

Non mi lasciare anticipazioni ultima puntata

La miniserie Non mi lasciare, targata Rai1, in onda lunedì 31 gennaio in prima serata, arriverà al termine con gli ultimi due episodi. Importanti colpi di scena sono previsti per il finale di stagione, che vedrà Elena Zonin, Daniele e Giulia giungere alla fine delle indagini.

Interpretati rispettivamente da Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Ferbelbaum.

Ultima puntata: come finisce? SPOILER

Secondo le anticipazioni, grazie alle loro indagini Elena e Daniele riusciranno a portare alla luce gli abusi perpetrati nell’orfanotrofio che sono poi stati insabbiati.

Nell’ultima puntata, Elena subirà un incidente, che non si rivelerà mortale ma che richiederà il suo ricovero. La Zonin passerà dunque il testimone a Daniele, il quale dovrà condurre le indagine con le sue sole forze.

Grazie alla sua squadra, scoprirà il nascondiglio di Andrea, colui che ha rapito Angelo. Una volta giunti sul posto, però, gli uomini di Daniele subiranno un attacco da parte del carceriere del bambino, ferendo uno dei poliziotti. Andrea si ritroverà a chiedere aiuto a un misterioso individuo, da lui chiamato semplicemente Maestro. Quest’ultimo proseguirà però in modo subdolo, tradendolo.

Ci saranno anche dei colpi di scena: si scoprirà che anche Daniele è coinvolto nel traffico di minori così come si verrà a sapere il vero motivo per cui Elena vent’anni prima ha abbandonato Venezia improvvisamente.

