Chi è Adelaide De Martino: è la sorella del famoso ballerino e conduttore Stefano De Martino. Si sta facendo strada nel mondo della moda e punta allo spettacolo televisivo. Il fidanzato è un attore.

Chi è Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino: vita privata, carriera

Adelaide De Martino è nata a Napoli l’8 giugno 1994. La strada professionale scelta è quella della fashion blogger. Ama la moda e infatti vive a Milano attualmente. Molto nota sul web, ha costruito un profilo Instagram che vanta oltre 126mila follower, con i quali condivide un sacco dei suoi viaggi e dei suoi interessi. In passato è stata persino in lizza per partecipare al Grande Fratello Vip 6, pur non riuscendo mai a varcare la porta rossa.

In passato la ragazza è stata fidanzata con Emanuele Vicorito, attore italiano comparso anche in Gomorra – La serie. Oggi frequenta il producer e manager Diego Di Domenico, 34enne napoletano nipote del paroliere e cantautore Enzo Di Domenico. La coppia aspetta un figlio insieme: nel giugno del 2023 i due hanno rivelato che sarà un maschietto e che si chiamerà Mattia. La fashion blogger è molto legata al nipote Santiago, figlio del fratello Stefano e di Belen Rodriguez.

Sorella di Stefano, il famoso conduttore

Adelaide è la sorella minore del ballerino e conduttore Stefano De Martino. Le voci di rottura tra suo fratello e Belen Rodriguez, avvistata in compagnia della sua nuova fiamma Elio Lorenzoni, hanno coinvolto anche lei. Adelaide ha infatti reagito ai brutti atteggiamenti della cognata togliendole il follow su Instagram. Un gesto piccolo ma eloquente per mostrare la sua disapprovazione e il suo supporto a Stefano.

