Fiorella Mannoia e Danilo Rea a Verona: scaletta canzoni, biglietti e tour

Fiorella Mannoia e Danilo Rea a Verona continuano il loro tour in giro per le città italiane. I due artisti sono in giro in queste settimane e mesi portando la loro musica.

Fiorella Mannoia e Danilo Rea a Verona: scaletta canzoni

Fiorella Mannoia si esibisce in concerto insieme al musicista jazz Danilo Rea al Teatro Filarmonico di Verona nella serata di lunedì 18 dicembre 2023. “Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture…solo musica nella sua libertà”, ha raccontato la Mannoia rispetto al progetto musicale con Danilo Rea. Ecco la scaletta delle canzoni:

Padroni di niente I treni a vapore Combattente Io vivrò (senza te) Nessuna conseguenza Il peso del coraggio Amore fermati Cercami Cara Si è rotto Come si cambia Perfetti sconosciuti Quello che le donne non dicono La casa in riva al mare Prinçesa Sally Caffè nero bollente Siamo ancora qui Povera patria Generale Che sia benedetta Il cielo d’Irlanda

I biglietti e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour non è ancora terminato. Ecco dove sarà l’artista nelle prossime settimane: