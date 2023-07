Rottura Belen e Stefano De Martino, cosa è successo: “Si è sentito tradito”

Cosa è successo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, gli ultimi rumor sulla rottura. Le foto della showgirl argentina, beccata alla festa di Ignazio Moser con Elio Lorenzoni, confermano la fine della loro storia: “Si è sentito tradito”.

Cosa è successo tra Belen e Stefano De Martino: cosa sappiamo della rottura?

Dopo settimane di voci e indiscrezioni sembra ormai cosa fatta la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il terzo ritorno di fiamma per la coppia pare essere durato meno di due anni, con la showgirl argentina che è già tra le braccia di un altro uomo. Si parla dell’imprenditore Elio Lorenzoni, avvistato al fianco di Belen alla festa di compleanno di Ignazio Moser. Da parte sua, secondo i rumor più recenti, Stefano De Martino non sembra aver preso benissimo l’intera situazione.

“Dicono che De Martino l’ha presa male.” -afferma l’esperta di gossip Deianira Marzano– “Si è sentito tradito dalla famiglia di Belen. La cosa strana è che tutti ancora si seguono, la famiglia di lei segue lui e viceversa. E ci manca pure che gli levano il segui per come si sono comportati accettando il tizio alla festa. Che De Martino non leva il segui, credo che in questo momento sia l’ultima cosa che gli interessa perché ha cose più importanti a cui pensare come il figlio”. Le prime reazioni sui social, tuttavia, non si sono fatte attendere. Adelaide De Martino, sorella di Stefano, ha subito tolto il follow a Belen, infuriata per il suo atteggiamento nei confronti di suo fratello.

La showgirl via da casa, si rifugia da Elio Lorenzoni

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Belen Rodriguez, pur di sfuggire alle pressioni di media e paparazzi e alla senz’altro instabile situazione casalinga, avrebbe deciso di fuggire, rifugiandosi dalla sua nuova fiamma. Secondo diverse fonti social la showgirl avrebbe raggiunto Elio Lorenzoni in un hotel milanese. Per il momento Belen non ha confermato né smentito la frequentazione e non ha rilasciato dichiarazioni circa lo stato della sua relazione con De Martino. Come andrà a finire?