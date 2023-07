Radio Tv Serie A: cos’è e chi ne fa parte tra giornalisti ed ex calciatori

Radio Tv Serie A: nasce per la prima volta una piattaforma radio della Serie A in collaborazione con Rds. Il nuovo prodotto editoriale sarà air in modalità DAB e IP, sul sito e sulla APP della Lega Serie A, nonché sul sito e sulla APP di RDS, a partire da sabato 19 agosto in concomitanza con l’avvio del campionato.

Radio Tv Serie A: cos’è

Nasce Radio Tv Serie A in collaborazione con RDS: si tratta della prima radio ufficiale della Serie A e prende forma grazie alla sinergia tra la Lega ed RDS. Prevista una programmazione di 7 giorni su 7 dalle 7 del mattino a mezzanotte. Previste anche rubriche speciali con la collaborazione di ‘Fantacalcio.it’ e ‘Calcio e Finanza’.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Con il lancio di Radio Serie A con RDS – ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo – la nostra offerta di contenuti si arricchisce di un altro importante tassello per stare connessi con il nostro pubblico 7 giorni su 7 per tutto l’anno. Siamo la prima Lega calcistica in Europa ad avere una radio ufficiale, ancora una volta la Lega Serie A si dimostra una Media Company all’avanguardia in termini di innovazione nell’esplorare nuovi orizzonti per andare incontro alle esigenze dei propri tifosi, con un progetto che pone le basi per la possibile creazione del canale della Serie A”.

Chi ne fa parte tra giornalisti ed ex calciatori

“Tanti i professionisti dell’informazione, i giovani influencer e i protagonisti del nostro Campionato che intratterranno gli appassionati, con un palinsesto ricco di contenuti esclusivi – ha aggiunto De Siervo – La Radio-TV della Serie A è un prodotto affascinante e ambizioso, realizzato con un partner di eccellenza assoluta nel settore radiofonico come RDS, che ringrazio per aver scelto di intraprendere insieme a noi questo percorso e per le straordinarie competenze messe a disposizione per la realizzazione di un progetto così innovativo”.

Tra chi interverrà sono previsti sia giornalisti sia ex calciatori come Alessandro Alciato, Marco Cattaneo, Serse Cosmi, Alessandro Diamanti, Giulia Mizzoni, Sandro Piccinini, Giorgia Rossi e Riccardo Trevisani.