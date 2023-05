Allerta meteo lunedì 8 maggio: le regioni a rischio alto e l’Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo per la giornata di lunedì 8 maggio: ecco in quali regioni da Nord a Sud è previsto maltempo e rischi alti.

Allerta meteo per la giornata di lunedì 8 maggio: continua il maltempo in alcune zone da Nord a Sud. Ci sono particolari rischi che sono stati inseriti in bollettini di criticità da parte degli esperti. Ecco dove e in cosa consistono.

Allerta meteo lunedì 8 maggio: le regioni a rischio alto

A inizio settimana ritorna l’allerta meteo in alcune regioni con il maltempo che solo nel weekend ha dato una sosta. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi”: “precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale su Piemonte, Lombardia e Trentino–Alto Adige. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento“.

L’Avviso della Protezione Civile

Anche il Dipartimento della Protezione Civile ha provveduto a diramare un avviso e un bollettino di criticità rispetto alle zone interessate particolarmente dal maltempo con conseguenze più a rischio alto. Si prevede, infatti, in Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia “allerta meteo-idro sul tuo territorio”.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico