Elio Lorenzoni, chi è il nuovo fidanzato di Belen: vita privata, carriera, età

Chi è Elio Lorenzoni, nuovo fidanzato di Belen Rodriguez. Secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl argentina si è molto avvicinata all’imprenditore nelle ultime settimane. Cosa sappiamo sul suo conto?

Elio Lorenzoni ha circa 40 anni e, secondo diverse voci di corridoio, è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez. Di origini lombarde, le informazioni sul suo conto sono ancora poche ed incerte. Secondo diverse testate di gossip è nato e cresciuto a Bergamo, mentre le fonti di Deianira Marzano affermano invece che sia nativo di Brescia. Si è formato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove ha conseguito una laurea in Economia e amministrazione aziendale. In seguito Elio si è costruito una carriera da imprenditore nel settore dei motori. È infatti il presidente della Lorenzmotors e il gestore di Lorenzoni Srl, aziende che si occupano prodotti ed accessori per veicoli molto nota nel suo campo.

La storia con Belen Rodriguez e le foto su Chi: da quanto si conoscono?

Sebbene non vi siano ancora conferme da parte dei diretti interessati, le voci sulla storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembrano avere delle solide fondamenta. I due sono stati visti insieme al compleanno di Ignazio Moser, dove hanno mostrato molta complicità. La rivista Chi ha pubblicato diverse foto della coppia, tra cui una in cui Belen ed Elio si sono persino scambiati un bacio. Secondo le fonti di Deianira Marzano la showgirl conosce l’imprenditore già da molto tempo. C’era già un certo feeling tra i due da prima che Belen conoscesse Antonino Spinalbese. L’imprenditore, secondo la fonte, non vedeva l’ex gieffino di buon occhio e tre anni fa si sarebbe lasciato scappare un commento: “Non ci fa nulla con Antonino, è un parrucchiere”. Anni dopo il loro primo incontro, la recente crisi con Stefano De Martino pare sia stata l’occasione giusta per riaccendere qualcosa. Come andrà a finire?