“Sei la cosa più bella che la vita mi potesse regalare”: il commovente saluto del fidanzato di Matilde Lorenzi

“Sei la cosa più bella che la vita mi potesse regalare, ti amo Stellina“: sono le parole con cui Federico Tomasoni ha accompagnato la commovente immagine con cui il freestyler di 27 anni ha voluto dare il suo ultimo addio a Matilde Lorenzi attraverso Instagram. In una serie di stories strazianti, Federico ha condiviso immagini che testimoniano il loro legame e il dolore per la perdita improvvisa. Una delle foto ritrae due mani che si stringono: quella di Matilde, con le unghie curate e smalto scuro, e quella di Federico, accanto a lei fino agli ultimi istanti di vita. Un messaggio che ha commosso migliaia di fan e amici sui social​.

Il tragico incidente di Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi, astro nascente dello sci italiano, è scomparsa tragicamente a soli 19 anni. La giovane sciatrice è morta a seguito di un incidente sul ghiacciaio della Val Senales, dove si stava allenando. Il dramma si è consumato lunedì scorso: Matilde, impegnata in una discesa sulla pista Gravald G1, ha perso il controllo dei suoi sci che si sono improvvisamente divaricati. Il violento impatto sul ghiaccio le ha causato gravi traumi, risultando fatali poche ore dopo. Matilde è deceduta all’ospedale di Bolzano nella notte tra lunedì e martedì, lasciando un vuoto immenso nella sua famiglia, nei colleghi dell’Esercito, a cui apparteneva, e nel suo fidanzato, Federico Tomasoni​.

Una carriera spezzata troppo presto

Matilde Lorenzi, originaria di Torino, era tra le atlete più promettenti dello sci italiano. Aveva già conquistato importanti risultati come il titolo italiano assoluto in supergigante e un sesto posto ai Mondiali juniores di Chatel. La sua morte ha suscitato cordoglio in tutto il Paese, con messaggi di vicinanza che arrivano anche dal mondo politico e sportivo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordarla, così come il ministro della Difesa Guido Crosetto, uniti nel dolore con i familiari e l’Esercito, di cui Matilde era caporale​.

Un ultimo saluto le verrà dato giovedì 31 ottobre, giorno in cui verranno celebrati i suoi funerali nella chiesa di San Lorenzo a Giaveno, mentre la comunità di Valgioie, dove vive la famiglia Lorenzi, ha proclamato il lutto cittadino.