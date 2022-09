Campagna elettorale social: Berlusconi e Renzi aprono canali TikTok

La campagna elettorale approda sui social: Silvio Berlusconi e Matteo Renzi aprono canali TikTok. A 25 giorni dalle elezioni, altri due leader politici approdano sulla piattaforma social più popolare tra i più giovani.

Anche Berlusconi e Renzi aprono canali TikTok: campagna elettorale sui social

Dopo Giorgia Meloni, Carlo Calenda e Giuseppe Conte, che da tempo sfruttano la piattaforma, anche Silvio Berlusconi e Matteo Renzi approdano su TikTok. Quando mancano ormai solo 25 giorni alle elezioni politiche 2022, anche i leader di Forza Italia e Italia Viva provano ad ampliare la portata della propria campagna elettorale avvalendosi del social network più popolare tra i giovani.

Berlusconi: “Benvenuti sul mio canale, discutiamo del vostro futuro”

In poche ore il canale di Silvio Berlusconi ha già accumulato oltre 65mila follower. Il primo video pubblicato dal Cavaliere, al momento a quota 870mila visualizzazioni, si apre con un saluto: “Ciao ragazzi, eccomi qua! Vi do il mio benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok”. L’ex premier prosegue poi presentando i suoi piani per il nuovo canale: “Su questa piattaforma i ragazzi sono oltre 5 milioni e il 60% ha meno di trent’anni.

Soffro di un poco di invidia ma mi faccio ugualmente tanti complimenti. Per questo ho voluto aprire questo canale, per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e a me e vi riguardano da vicino. Discuteremo del vostro futuro. Vi racconterò di come voglio rendere l’Italia un Paese che possa dare nuove opportunità e dove realizzare i vostri sogni, e i punti del programma di Forza Italia che vi riguardano da vicino.

A presto e ancora ciao. Su Tik Tok”.

Renzi: “E che ci faccio qui? Sono un politico che crede nella politica”

Meno esplosivo l’esordio su TikTok di Matteo Renzi, fermo 2514 follower e 102mila visualizzazioni sul suo primo video.

Il leader di Italia Viva si presenta con autoironia: “E che ci fai anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu…La campagna elettorale porta tutti noi a voler trovare dei nuovi canali alternativi per dialogare e discutere. Per molti di voi io sono un esperto di ‘First reaction shock’ o di ‘Shish, linguaggi quasi più complessi del corsivo. Altri mi conoscono come ex presidente del Consiglio, il più giovane della storia repubblicana, ma soprattutto come sindaco della città più bella del mondo, Firenze.

Altri magari non conoscono pagine che sono state fondamentali per la mia vita: essere stato arbitro di calcio o capo boyscout. Quello che è fondamentale è che io sono stato e sono soprattutto un politico, uno che crede nella politica. E se vi va, qui ci siamo”.