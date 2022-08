Valentina Fico, chi è l’ex moglie di Giuseppe Conte

L’ex premier Giuseppe Conte, che è attualmente ha una relazione con Olivia Palladino, ha avuto anche una ex moglie di nome Valentina Fico. Scopriamo meglio chi è.

Chi è l’ex moglie di Giuseppe Conte Valentina Fico

Valentina Fico, ex moglie di Giuseppe Conte, è nata il 7 febbraio del 1974, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Nonostante ormai i due non stiano più insieme, non sono mancate occasioni in cui l’ex moglie ha preso le difese dell’ex marito Giuseppe.

Anche lei avvocato, lavora ed esercita la professione presso la VII sezione dell’Avvocatura di Stato, occupandosi di Istruzione, Ricerca ed Infrastrutture.

Figlio

Valentina Fico e Giuseppe Conte hanno avuto insieme un figlio,Niccolò Conte, nato le 2007. I due ex coniugi, anche se le loro vite hanno preso strade diverse, nutrono profonda stima reciproca e sono rimasti in buoni rapporti anche dopo che si sono separati.

La nuova fiamma Olivia Palladino

Olivia Paladino è la nuova fiamma di Giuseppe Conte. Nata nel 1980 a Roma, è figlia dell’imprenditore alberghiero Cesare Paladino e di Ewa Aulin, attrice e cantante svedese. Tra gli anni Sessanta e Settanta registrò anche alcune pellicole italiane. Il padre è un costruttore edile nonché il proprietario del Grand Hotel Plaza, albergo a cinque stelle nel cuore di Roma, in via Del Corso.