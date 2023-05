Edwige Fenech, chi è oggi l’attrice cult anni Settanta: malattia, figli, che fine ha fatto

Chi è oggi Edwige Fenech, tutto sull’attrice cult anni Settanta. Ascesa al successo come simbolo della commedia sexy all’italiana, è ancora ricordata con affetto dal pubblico del Bel Paese. Che cosa fa oggi? Cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata?

Chi è oggi Edwige Fenech, vita privata e carriera dell’attrice anni Settanta

Nata ad Annaba, in Algeria, il 24 dicembre 1948, Edwige Fenech ha 74 anni ed è una celebre attrice, simbolo del cinema italiano anni Settanta. Si trasferisce in Italia con la sua famiglia in giovane età, per poi trasferirsi in Francia con la madre dopo il divorzio dei suoi genitori. Proprio nel paese d’oltralpe viene notata per la prima volta. Un produttore, colpito dalla sua avvenenza, la ferma per strada e le offre una particina in Toutes folles de lui, commedia francese del 1967. Il suo esordio non è esattamente un successo, ma Edwige non demorde. Sempre nel 1967 vince il concorso di bellezza Lady France e rappresenta il suo paese a Lady Europa, arrivando al terzo posto. Notata da dei talent scout italiani, Edwige ottiene un ruolo centrale nell’avventuroso Samoa, Regina della giungla.

Dopo una serie di ruoli in Germania e diversi servizi fotografici, Edwige trova la svolta nel 1972, quando è protagonista della commedia erotica Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda, diretta da Mariano Laurenti e ben presto una pellicola cult del cinema trash. In questi anni l’attrice diventa una vera e propria icona della commedia sexy all’italiana, recitando in pellicole come Giovannona Coscialunga disonorata con onore, 40 gradi all’ombra del lenzuolo, La poliziotta fa carriera, La pretora, La dottoressa del distretto militare e Zucchero, miele e peperoncino.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Negli anni Ottanta comincia ad allontanarsi dallo stereotipo della “bambolona”, trovando spazio sul piccolo schermo come conduttrice. Ha presentato Ric e Gian folies, Bene, bravi, bis, Risatissima, Domenica In e l’edizione 1991 del Festival di Sanremo. Negli anni Novanta si avvicina al mondo della produzione televisiva, trovando il successo con la sua società Immagine e cinema.

Cosa fa oggi, che fine ha fatto l’attrice?

Negli ultimi anni Edwige Fenech si è un po’ allontanata dalle scene per dedicarsi maggiormente alla sua attività di produttrice e alla sua famiglia. Dal 2015 si è trasferita stabilmente a Lisbona, capitale del Portogallo. Occasionalmente, tuttavia, torna a lavorare davanti alla macchina da presa. Nel 2015 ha recitato nella fiction È arrivata la felicità, mentre nel 2023 torna al cinema nel film drammatico di Pupi Avati La quattordicesima domenica del tempo ordinario.

Vita privata: malattia, figli, nipoti

In passato al centro del gossip, Edwige Fenech ha avuto diversi amori finiti sulle prime pagine della cronaca rosa. Tra questi spiccano la sua storia con Fabio Testi, ma soprattutto quelle con il regista e produttore Luciano Martino, al suo fianco per 11 anni, e Luca Cordero di Montezemolo, suo compagno per quasi vent’anni. Al momento, Edwige Fenech sembra essersi lasciata alle spalle l’amore, ma non è detto che la situazione non possa cambiare con la persona giusta. Già nel 2019 fu beccata da alcuni paparazzi al fianco di un nuovo compagno. Per quanto riguarda invece il suo attuale stato di salute, nonostante le tante voci di corridoio in circolo sul web, non sembra che l’attrice soffra di una particolare malattia.

L’attrice è madre di un figlio, Edwin, nato nel 1971. Edwige non ha mai svelato l’identità di suo padre. Inizialmente aveva attribuito la sua paternità proprio a Testi, ma poi ha smentito questa versione, preferendo tenere per se la verità. Oggi Edwin lavora all’estero come general manager per la Ferrari, ha una compagna, Camille, e una figlia, la nipotina di Edwige, che ha circa 11 anni. L’attrice è molto fiera di lei e per starle vicina è disposta a tutto: “Salto da un aereo all’altro. Parla inglese, francese e italiano. E quando s’inserisce nelle conversazioni lo fa in cinese”.