Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, matrimonio record: patrimonio e accordo prematrimoniale

Manca poco al matrimonio tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. La coppia, insieme dal 2019, si prepara a convolare a nozze il 9 aprile, con una cerimonia sfarzosissima a Palm Beach. Fa scalpore l’accordo prematrimoniale, firmato dai due per proteggere gli immensi patrimoni familiari.

Brooklyn Beckham Nicola Peltz, il matrimonio dell’anno

Mancano pochi giorni a quello che per molti è il matrimonio più atteso dell’anno. Si tratta delle nozze tra Brooklyn Beckham, aspirante cuoco e fotografo figlio di David Beckham, e Nicola Peltz, giovane attrice americana figlia del miliardario Nelson Peltz.

La storia d’amore tra i due giovani e ricchi innamorati è al centro della cronaca rosa da diversi anni. Brooklyn e Nicola si sono conosciuti nel 2019, ad una grande festa organizzata da Leonardo Di Caprio. Si frequentano per un anno, passando insieme molti mesi di lockdown a New York, prima di ufficializzare la loro relazione sui social nel 2020. Nove mesi dopo il post, arriva la proposta di matrimonio di Brooklyn.

Tutto sulla cerimonia: location, rito, abiti, invitati

Dopo ben due anni di rinvii dovuti alla pandemia da Covid-19, i due sono finalmente pronti a sposarsi. La cerimonia avrà luogo il 9 aprile 2022 a Montsorrel, la lussuosa tenuta della famiglia Peltz a Palm Beach, in Florida. Un palazzo sfarzoso dal valore stimato di 93 milioni di euro, con vista sull’Oceano Atlantico e sulle Isole Bahamas, dove Nelson Peltz e famiglia sono soliti trascorrere l’estate.

Le nozze saranno celebrate secondo il rito ebraico. Come ha spiegato lui stesso al Jerusalem Post, Brooklyn ha infatti deciso di cambiare religione “per amore e rispetto della sua fidanzata”. La cerimonia verrà officiata sotto la tradizionale chuppah, con tanto di rottura del bicchiere.

Si sa ancora pochissimo sugli abiti che vestiranno gli sposi. Secondo alcune indiscrezioni, Nicola Peltz indosserà un capo firmato di Valentino. La giovane ereditiera ha infatti incontrato a Roma Pierpaolo Piccioli, direttore creativo del colosso della moda italiano.

Nessuna foto o informazione sull’aspetto del vestito è ancora disponibile. Per quanto riguarda la famiglia dello sposo, non si sa nulla sugli abiti scelti da Brooklyn e da sua madre Victoria. David Beckham, d’altro canto, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram in cui è immortalato mentre sceglie il completo per le nozze del figlio.

Per quanto riguarda gli invitati, oltre ovviamente alle famiglie Peltz e Beckham al completo, è attesa la partecipazione di tantissimi vip e figure di spessore. Tra questi spiccano le supermodelle Gigi e Bella Hadid, il celebre cuoco televisivo Gordon Ramsey, tutte le ex Spice Girls, Elton John e il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Per quanto riguarda i testimoni di nozze, Brooklyn ha scelto di affidare il ruolo ai suoi due fratelli, Romeo James e Cruz David, mentre Nicola ha scelto il suo fratello maggiore Brad, noto giocatore di hockey su ghiaccio.

L’accordo prematrimoniale da record: l’enorme patrimonio dei Peltz-Beckham

Il matrimonio tra le dinastie Peltz e Beckham non ha fatto scalpore solo per la magnificenza della cerimonia in allestimento. A colpire il pubblico, infatti è stato anche l’accordo prematrimoniale da record firmato dalla coppia. “Con il contratto che hanno stipulato Brooklyn e Nicola” -spiega un articolo del Sun- “In caso di futura separazione si riprenderanno ciò che hanno messo nel matrimonio.

Non ci sarà quindi un passaggio di denaro da una parte all’altra”. Una scelta poco romantica e magari anche un po’ cinica che però è la prassi per molte coppie americane, soprattutto quando ci sono enormi patrimoni in ballo.

I Beckham hanno infatti una fortuna stimata che supera i 400 milioni di dollari. Cifre enormi che però impallidiscono di fronte alle ricchezze di proprietà dell’uomo d’affari Nelson Peltz, padre della sposa. Secondo alcune stime del 2021, l’imprenditore americano ha un patrimonio di circa 1.7 miliardi di dollari. Non è quindi così assurdo che entrambe le famiglie abbiano deciso di tutelarsi in caso di rottura. Per il momento, tuttavia, Brooklyn e Nicola sono più innamorati che mai. In occasione del suo primo anniversario al fianco del giovane fotografo, Nicole scriveva su Instagram: “Sono la donna più fortunata al mondo. Non vedo l’ora di invecchiare al tuo fianco e cominciare una famiglia. Ti amo tantissimo“.