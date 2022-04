Brooklyn Beckham: matrimonio, fidanzata Nicola Peltz, età, cuoco, lavoro

Chi è Brooklyn Beckham, figlio del celebre David che si prepara al suo matrimonio con la sua fidanzata Nicola Peltz. Modello e fotografo con il pallino per la cucina, si prepara a convolare a nozze con l’attrice americana il 9 aprile. Quanti anni ha? Che lavoro fa oggi? Come ha conosciuto la sua ragazza?

Brooklyn Beckham, figlio del campione David Beckham: vita e carriera

Nato a Londra il 4 marzo 1999, Brooklyn Joseph Beckham ha 23 anni ed è figlio dell’ex stella del calcio inglese David Beckham e della stilista ed ex icona musicale Victoria Beckham.

Ha due fratelli, Romeo James e Cruz David, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2005, e una sorella minore, Harper Seven, nata nel 2011.

Ha trascorso la sua infanzia tra Manchester, Madrid e Los Angeles, seguendo la carriera calcistica del padre. Dopo un breve tentativo di seguire le orme paterne all’Arsenal, Brooklyn si lancia nel mondo della moda. Nel 2014 comincia a lavorare come modello, posando per le copertine di molte riviste.

In questo periodo ottiene anche il suo primo incarico come fotografo: gestisce una campagna pubblicitaria per Burberry BRIT, fornendo scatti di modelle come Ben Rees, Eliza Thomas e Maddie Demaine. Negli ultimi anni Brooklyn ha continuato a portare avanti la sua carriera da fotografo. Nel 2017 si iscrive alla Parson School of Design di New York, con l’intenzione di conseguire una laurea in fotografia. In seguito lascia gli Stati Uniti per accettare uno stage nel prestigioso studio del fotografo britannico Rankin.

Brooklyn cuoco: dalle ricette social al flop Cookin’ with Brooklyn

Brooklyn Beckham è anche un grande appassionato di cucina. Il suo profilo Instagram, dove ha un seguito di ben 13 milioni di follower, è pieno di video e scatti a tema culinario. Negli ultimi mesi, ha provato a perseguire infatti anche la carriera di cuoco televisivo. Il figlio maggiore della famiglia Beckham è stato infatti protagonista di una produzione televisiva a tema culinario creata attorno a lui: Cookin’ with Brooklyn.

Nonostante un budget di ben 100mila dollari a puntata, circa 90mila euro, il programma si è rivelato un vero e proprio flop. Nel giovane Beckham è apparso confuso tra i fornelli e ha dovuto spesso chiedere supporto allo Chef Nobu Matsuhisa, al suo fianco durante la trasmissione. Tantissimi i commenti e le reazioni negative, nonostante il grande supporto della mamma Victoria: “Ora puoi cucinare anche per me! Ti voglio bene!”.

View this post on Instagram A post shared by @brooklynbeckham

Vita privata: matrimonio, fidanzata Nicola Peltz

In passato Brooklyn Beckham ha frequentato l’attrice Chloë Grace Moretz e la cantante francese Sonia Ben Ammar. Oggi è fidanzato con Nicola Peltz, attrice americana ed ereditiera conosciuta nel 2019 ad un party di Leonardo Di Caprio. La coppia si frequenta per un anno, trascorrendo insieme molti mesi in lockdown a New York. Poi arriva l’ufficializzazione della loro storia su social, seguita nove mesi dopo dalla proposta di matrimonio di Brooklyn. “Sono la donna più fortunata di sempre” ha scritto Nicole su Instagram in risposta alle congratulazioni di Victoria Beckham, sua futura suocera.

La cerimonia, dopo i tanti rinvii, sarà celebrata a Palm Beach, in Florida, secondo il rito ebraico.