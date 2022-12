Amici, Ludovica Grimaldi polemica dopo l’eliminazione: cosa è successo

Amici 22, Ludovica Grimaldi e la sottile polemica su Twitter dopo l’eliminazione: cosa è successo? La ballerina hip-hop ha lasciato la scuola di talenti di Canale 5 e ha ringraziato i suoi fan sui social: “Un viaggio breve che mi ha regalato tanto”.

Amici 22, le prime parole di Ludovica Grimaldi dopo l’eliminazione

L’avventura ad Amici 22 di Ludovica Grimaldi si è conclusa durante l’ultima puntata del talent show di Canale 5.

Il professore di ballo Emanuel Lo ha deciso di eliminare definitivamente la ballerina hip-hop abruzzese. Al suo posto farà il suo ingresso a scuola Claudia Laruccia, nota al pubblico anche per la sua passata relazione con Gianmarco Petrelli. Nessuna sfida per Ludovica, che lascia il programma per il semplice volere di un professore. Dopo l’improvviso addio, la ballerina ha ringraziato il suo pubblico sulla sua pagina Instagram, dicendosi felice di aver vissuto la sua esperienza ad Amici: “Emozioni forse è la parola che riassume al meglio quello che ho vissuto.

Gioia, entusiasmo, condivisione, paura, incertezza, incoscienza, passione e arte concentrate sopra un’altalena che va su e giù ininterrottamente. È stato un vero e proprio sogno che piano piano prendeva vita: vivere di danza notte e giorno. Ancora non ho realizzato tutto quello che è successo, è stato un viaggio che anche se breve, mi ha regalato tanto“.

View this post on Instagram A post shared by Ludovica Grimaldi (@_ludovica_grimaldi)

La sottile polemica su Twitter: cosa è successo?

Non sembra, tuttavia, che Ludovica abbia accettato completamente la sua brusca eliminazione. Dopo il suo addio i professori di Amici hanno richiesto la rimozione anche del “banco del pubblico”, ovvero il banco dedicato agli studenti eliminati preferiti dagli spettatori a casa. Una scelta che non va giù alla ballerina, che ha messo like ad un tweet decisamente polemico sulla questione: “Giustamente il banco del pubblico per Asia andava bene, ora che servirebbe per Ludovica guarda caso arriva la proposta di toglierlo.

Questo è un circo”.