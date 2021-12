Sergio Mattarella, scadenza mandato e ultimo discorso di fine anno

Qual è la scadenza del mandato di Sergio Mattarella? Il presidente della Repubblica ha già più volte ribadito che non intende ricandidarsi, ma per alcuni si tratta di un’ipotesi non del tutto tramontata.

Scadenza mandato Sergio Mattarella

3 febbraio sia la data ultima del mandato di Sergio Mattarella. Potrebbe però anche esserci una proroga di qualche giorno, in attesa dell’elezione del successore. Intanto il presidente della Repubblica ha chiarito più volte di non volere una rielezione e che, se il nuovo capo dello Stato verrà scelto prima della scadenza del mandato, provvederà a presentare le dimissioni di cortesia. L’insediamento del nuovo inquilino del Quirinale avviene infatti dopo il giuramento sulla Costituzione, pronunciato nell’aula della Camera. Si ritiene, approssimativamente, che ilsia la datadi Sergio Mattarella. Potrebbe però anche esserci unain attesa dell’elezione del successore. Intanto il presidente della Repubblica ha chiarito più volte di non volere una rielezione e che, se il nuovo capo dello Stato verrà scelto prima della scadenza del mandato, provvederà a presentare leL’insediamento del nuovo inquilino del Quirinale avviene infatti dopo il giuramento sulla Costituzione, pronunciato nell’aula della Camera.

Potrebbe anche accadere che le elezioni proseguano fino a dopo la fine del mandato. Il 3 febbraio è la data ultima. Allora il Presidente dovrebbe lasciare il Palazzo e al suo posto (ma con sede a palazzo Giustiniani) il Presidente del Senato farebbe le sue veci fino a elezione del nuovo Capo dello Stato.

L’ultimo discorso di Sergio Mattarella

In vista della fine del settennato, dunque, venerdì 31 dicembre 2021 alle ore 20:30 a reti unificate verrà trasmesso il tradizionale messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratterà di un bilancio finale dei suoi sette anni, in cui verranno ricordate le tappe più importanti del mandato.

Il messaggio di fine anno è una tradizione che dal 1949 viene rispettata, dai tempi di Luigi Einaudi.

Non è ancora noto di cosa parlerà il presidente in uscita, se di politica o se farà un discorso di commiato più generale. Ciò che è certo è che è la prima volta che il messaggio di fine anno di un presidente della Repubblica coincide di fatto con il termine naturale del settennato. Tra poco più di tre settimane (la data sarà resa nota martedì) inizieranno le votazioni del Parlamento in seduta comune per eleggere il successore.