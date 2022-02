Federica Panicucci, incidente e tanta paura: “Viva per miracolo”

Federica Panicucci, incidente e un grande spavento per la conduttrice. A Milano le grosse raffiche di vento hanno causato diversi danni.

Federica Panicucci, incidente: tanta paura e pericolo scampato per la conduttrice Mediaset. Nella giornata di domenica 7 febbraio grosse raffiche di vento si sono abbattute sulla città di Milano.

Federica Panicucci, incidente e tanta paura

Brutto episodio per la conduttrice Federica Panicucci: il mal tempo che ha colpito Milano ha fatto diversi danni mettendo in pericolo anche la presentatrice Mediaset. Nella giornata di domenica 7 febbraio grosse raffiche di vento hanno colpito gran parte dell’Italia e in particolare il capoluogo milanese.

Stando a quanto ha raccontato la conduttrice con due stories su Instagram verso le ore 13, la sua macchina è stata colpita in pieno da una tegola che si è staccata da un palazzo, trascinata proprio dalle forti raffiche, che in alcuni casi hanno superato i 100 chilometri orari. La città è stata letteralmente invasa dai danni, tra alberi, foglie e vasi rovesciati dalla violenza del vento che ha spaventato tutti.

Panicucci su Instagram: “Viva per miracolo”

“Questo è il tetto vetro della mia auto, dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno”, ha scritto la Panicucci mostrando il tettuccio panoramica della sua macchina visibilmente danneggiato e incrinato dall’impatto. “Per fortuna il vetro ha resistito, sono viva per miracolo“, ha proseguito la presentatrice che è tra i volti più noti di Mediaset. Dunque, a proteggere dal peggio c’è stata la vettura che ha fatto davvero evitare il peggio.

LEGGI ANCHE: Federica Panicucci, vita privata: figli, compagno, ex marito