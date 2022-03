Leonardo di Caprio oggi: fidanzata, moglie, figli, patrimonio, ultimo film

Leonardo Di Caprio è un attore famosissimo ad Hollywood che ha raggiunto una enorme fama grazie alla sua interpretazione nel film Titanic. Oggi nel panorama cinematografico viene considerato all’apice della sua carriera.

Chi è Leonardo di Caprio

Leonardo Di Caprio è nato l’11 novembre 1974 a Los Angeles, in California, ed è figlio di un fumettista un statunitense di origini italiane dal lato paterno. I suoi bisnonni (Salvatore Di Caprio e Rosina Casella) erano originari di Napoli, forse precisamente di Alife.

I due bisnonni, però, si sposarono nel 1893 a Manhattan e da lì in poi la sua famiglia mise radici negli Usa. La madre di Leonardo di Caprio, Irmelin Indenbirken (1945), era una segretaria nata in Germania a Oer-Erkenschwick. L’attore fu chiamato Leonardo perché diede un calcio mentre la madre incinta stava osservando un dipinto di Leonardo da Vinci nella Galleria degli Uffizi di Firenze. La giovinezza Leonardo la trascorse in periferia di Los Angeles e frequentò l’UCLA Graduate School of Education and Information Studies.

Dopo il diploma iniziò a dedicarsi alla recitazione a tempo pieno.

Fidanzata attuale

Leonardo di Caprio attualmente ha una relazione con Camilla Morrone, modella argentina e figlia dell’ex compagna di Al Pacino. L’attore non ha figli ma, come dichiarato un po’ di tempo fa, gli piacerebbe sposarsi e mettere su famiglia.

Ex fidanzate

Leonardo ha comunque avuto diverse storie d’amore nella sua vita. Dal 1995 al 1997 ha avuto una relazione con la modella Kristen Zang.

Nel 2000 ha incontrato la modella brasiliana Gisele Bundchen, con cui è rimasto fino al 2005 per poi avere una relazione con Bar Refaeli, anche lei modella ma israeliana. Per un anno, dal 2013 al 2014, ha avuto un flirt con Toni Garrn e nel 2011 ha avuto una brevissima storia con Blake Lively.

Patrimonio

Leonardo Di Caprio possiede una casa a Los Angeles, e un appartamento a Battery Park (New York). Ha poi dal 2009 comprato un’isola al largo del Belize, dove ha in progetto di costruire un resort in salsa ecologica.

Nel 2014 ha acquistato la residenza di Dinah Shore progettata dall’architetto Donald Wexler.

Film e ultimo film

L’attore è diventato famoso grazie a Titanic, film del 1997 dove ha recitato assieme a Kate Winslet. Ha recitato anche all’interno del film Inception ed è protagonista con Brad Pitt di C’era una volta a…Hollywood di Quentin Tarantino del 2018. Recentemente ha recitato in un nuovo film di Netflix diretto da Adam McKay intitolato Don’t Look Up.

Premi

Nel 2016 vinse l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di Hugh Glass in Revenant – Redivivo di Iñárritu. Tra i vari riconoscimenti ottenuti figurano anche sette candidature all’Oscar e tre vittorie al Golden Globe su tredici candidature.