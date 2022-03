Berlusconi, matrimonio “simbolico” con la fidanzata Marta Fascina

Berlusconi si prepara per un matrimonio “simbolico” con Marta Fascina, la sua fidanzata. La cerimonia si svolgerà a Lesmo, in Villa Gernetto. Nonostante le pressioni dei figli del Cavaliere, la cerimonia in stile americano si farà.

Berlusconi, matrimonio all’americana con la fidanzata Marta Fascina

Si farà il matrimonio “all’americana” tra Silvio Berlusconi e la sua fidanzata, la 31enne Marta Fascina. Dopo mesi di annunci e smentite arriva la conferma. Il Cavaliere celebrerà la sua unione con la deputata di Forza Italia con una cerimonia simbolica questo sabato, il 19 marzo.

La festa avrà luogo a Lesmo, comune di Monza-Brianza, nella lussuosa Villa Gernetto, spesso usata dalla squadra di calcio del Monza per i ritiri pre-partita.

I figli di Berlusconi e gli amici stretti dell’ex Presidente del Consiglio hanno fatto molte pressioni alla coppia per annullare o rimandare l’evento. Secondo molti il clima “festivo” potrebbe non essere consono all’attuale momento storico. Silvio Berlusconi, infatti, non si è ancora esposto pubblicamente sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Un’omissione che non è passata inosservata, considerato il rapporto di amicizia che in passato legava il Cavaliere e Vladimir Putin. La giovane compagna del leader di Forza Italia tuttavia non ne ha voluto sapere. Marta Fascina convive con Silvio Berlusconi, 53 anni più giovane di lei, già da due anni e ha già dovuto rinunciare a un matrimonio vero e proprio. Per questo motivo, la deputata ha insistito perché la cerimonia simbolica si svolgesse lo stesso.

Gli invitati e la cerimonia

La cerimonia non avrà una grande copertura mediatica, a parte le foto social di rito e forse un servizio su Chi. Dopo le reciproche promesse, Berlusconi e Fascina si scambieranno dei doni. Il Cavaliere regalerà alla sua giovane metà un anello con diamante solitario. La deputata ha invece preparato un dono romantico, un calco delle sue mani intrecciate a quelle del suo partner, un simbolo del loro amore indissolubile. La coppia si scambierà infine le fedi, opera del marchio di gioielleria di lusso Damiani.

Il matrimonio all’americana di Silvio Berlusconi dovrebbe avere tra i 50 e i 60 invitati. Tra questi, oltre ai figli e nipoti dell’ex premier e alla famiglia della sposa, ci sono molti personaggi vicini al Cavaliere e pochi esponenti del mondo politico. Tra gli invitati spiccano Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, Adriano Galliani, dirigente sportivo ex Milan ora al Monza, e il giornalista e politico Gianni Letta. Saranno presenti inoltre la senatrice forzista Licia Ronzulli, Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Paolo Barelli e Valentino Valentini.