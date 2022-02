Silvio Berlusconi smentisce le nozze con Marta Fascina

Silvio Berlusconi e Marta Fascina non si sposeranno. Dopo una serie di voci che sono circolate per tutta a giornata di nozze che potevano essere imminenti, l’ex premier smentisce le voci di un nuovo matrimonio.

Chi è Marta Fascina

Marta Fascina ha 31 anni (Berlusconi ne ha 82) ed è una donna di origini calabresi. Di lei sappiamo che ha una laurea in lettere ed è deputata del partito politico di Forza Italia.

Nel suo canale su Instagram, al contrario dell’ex del Cavaliere, Marta Fascina pubblica solo dei post dedicati a Silvio Berlusconi ed è spesso insieme a Silvio Berlusconi. Recentemente sono stati visti insieme per San Valentino durante la partita del Monza, dove sono stati paparazzati mentre si davano un bacio in tribuna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marta Fascina (@mf9milan)

Berlusconi smentisce le nozze con Marta Fascina

La notizia delle nozze era stata data da Libero, che aveva parlato di “annuncio imminente”. In serata arriva la smentita dell’ex premier. “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina – scrive il leader di Forza Italia in una nota – è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità.

Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”.