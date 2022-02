Putin, moglie e figli: chi sono? Vita privata dello zar

Putin, moglie e figli del presidente russo. Tanti segreti e una vita privata molta ricca che quasi non ha eguali.

Putin, moglie e figli: il presidente russo è sempre stato molto riservato rispetto alla sua vita privata ma questo non significa che non sia stata molto ricca e turbolenta visto il ‘personaggio’.

Putin, moglie e figli: chi sono?

La vita sentimentale e familiare del presidente Russo Vladimir Putin è sempre stata molto riservata. Non ci sono scatti pubblici che lo ritrae insieme alla sua famiglia. Si hanno informazioni e soprattutto che nella vita di Putin ci sono state due donne ma anche figli.

Il 28 luglio del 1983 Putin ha sposato Ljudmila Škrebneva, nata a Kaliningrad il 6 gennaio 1958, al tempo una studentessa di filologia spagnola all’Università Statale di Leningrado. La coppia ha avuto due figlie, Marija Putina, nata nel 1985, ed Ekaterina Putina, venuta al mondo nel 1986 a Dresda. Nel 2013 però il rapporto si interrompe e pare che si avvenuto bruscamente. In seguito, si è parlato di una scelta quasi forzata perché la donna non accettava il ruolo marginale, non tanto pubblicamente, ma anche nella vita personale.

La vita sentimentale del presidente russo è proseguita e attualmente Putin è legato a una nuova compagna, la ginnasta medaglia d’oro alle Olimpiadi, Alina Kabaeva. Con la donna il leader russo ha avuto altri due figli: Dimitry nato nel 2009 e una bambina venuta al mondo nel 2012.

Putin, vita privata

Della vita privata di Putin spiccano tre cose principalmente: i suoi segreti politici, la sua attività di Judo con un’innata propensione da giovane allo sport e infine un’immensa ricchezza.

Tra le sue ricchezze si mette in evidenzia ovviamente quella che viene chiamato “Il palazzo di Putin”. Si tratta di un complesso residenziale ed è situata sulla costa del Mar Nero vicino a Gelendzhik, presso Krasnodar, in Russia. Si stima che abbia un valore pari a 1,1 miliardi di euro.

Sulle ricchezze di Putin poi ci sono state anche delle inchieste giornalistiche e pare addirittura che sia molto difficile quantificare il patrimonio dello Zar di Russia: si va da 24 miliardi di dollari fino ad arrivare a 200 miliardi di dollari.

