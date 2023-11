Quando nevica di Elisa: testo, significato e video della canzone

Quando nevica è il nuovo singolo pubblicato online e mandato in radio da Elisa che così lancia nuova musica. La stessa cantante ha voluto spiegare il significato del testo.

Quando nevica di Elisa: testo e significato

Quando nevica è il titolo del nuovo singolo pubblicato da Elisa. Un testo che parla della complessità della vita e come ha spiegato la stessa cantante “non esistono sovrastrutture” e “bisogna darsi al mondo per quello che si è senza la paura di non essere o dare abbastanza”. Di seguito, ecco il testo del brano:

Sei tu quel genio che non ha una logica

Sei tu che arrivi e cambi la dinamica

E mi chiedo perché

Siano sfide per te

Tu che hai nove vite come un gatto

E in ogni tua vita c’è una come me

Ma vola, il tempo vola fino a sera

E non conta una parola

Niente vale più di un’ora con te

Resta la domenica se si sveglia la città

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Ma il mio cuore te lo porti via tu

Sei tu che suoni a orecchio anche la fisarmonica

Sei tu con la risata contagiosa e unica

E un divieto cos’è, vale poco per te

Non hai tempo per starli a sentire o per seguire schiacci l’acceleratore

Ma vola, il tempo vola fino a sera

E con te

Resta la domenica se si sveglia la città

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Quando nevica, quando nevica

Resta la domenica se si sveglia la città

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

