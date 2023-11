Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello 2023? L’attrice contraria al prolungamento

Forfait clamoroso, Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello 2023? L’ex star di Vivere non sembra disposta a rimanere in casa fino a marzo inoltrato, cosa succederà al reality show senza la favorita del pubblico?

Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello 2023?

Da alcune settimane, ormai, si parla delle voci di prolungamento per l’edizione 2023 del Grande Fratello. Secondo insistenti indiscrezioni, gli autori avrebbero intenzione di spostare la finale in primavera inoltrata, tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Ben tre mesi extra che non sono inclusi nel contratto originale dei concorrenti del reality show, e che potrebbero quindi portare diversi inquilini a gettare la spugna. A far tremare gli autori, tuttavia, sono le parole della concorrente più adorata dal pubblico di questo GF 2023: l’insuperabile Beatrice Luzzi. L’ex attrice di Vivere non pare affatto intenzionata a prolungare la sua permanenza in casa oltre quanto stabilito dal suo contratto e la sua perdita potrebbe rivelarsi devastante per un edizione del GF già traballante di suo.

Le parole dell’attrice: “Avevano detto che non avrebbero allungato”

Beatrice ha parlato dell’eventuale prolungamento del GF durante una conversazione con Fiordaliso. La cantante le chiede se sarebbe disposta a rimanere in casa altri tre mesi e l’attrice nega categoricamente: “Tre mesi?! No, no, no. Ma poi hanno detto che non lo avrebbero mai allungato come lo scorso anno“. Beatrice afferma di potersi spingere al massimo fino alla fine di gennaio o l’inizio di febbraio: “Abbiamo successo, guadagnerebbero… Però secondo me no”. A preoccuparla è soprattutto la sua famiglia, non ha intenzione di rimanere lontana dai suoi figli per così tanto tempo: “Questi ragazzi sono forti e tutto, però no… Questa parentesi… Sento che c’è un buco. Quando avevo 17 anni mia mamma andò in Somalia…”.