Barù, fidanzate famose: da Victoria Cabello a Mariacarla Boscono

Barù, per la precisione Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Quello che però pochi sanno è che Barù ha avuto fidanzate famose.

Barù, fidanzate famose: ecco chi sono

Victoria Cabello: chi è

Una delle sue ex fidanzate è Victoria Cabello e la relazione tra lei e Barù ha avuto uno stop nel 2013. Si tratta di una conduttrice e attrice italiana con cittadinanza britannica.

Nata in Inghilterra, ha trascorso in Italia gran parte della sua infanzia in lombardia dove si è avvicinata al mondo dello spettacolo e della tv. Proprio nel capoluogo lombardo, dove oggi lavora e vive, ha cominciato a prendere le prime lezioni di recitazione riuscendo, sul finire degli anni ’90, ad avere successo sul piccolo schermo. Nel 1997, ad esempio, diventa uno dei volti di Mtv e, successivamente, approderà a Le Iene. Per un periodo è stata anche giudice del talent X Factor. Nel 2017 ha raccontato che le è stata diagnosticata la malattia di Lyme.

Mariacarla Boscono, l’ex lasciata da poco

Mariacarla Boscono ha 41 anni ed è originaria di Roma. Nata il 20 Settembre 1980, ha trascorso la sua infanzia tra Stati Uniti, Italia e Kenya. Fin da piccola si è avvicinata al mondo della moda per poi decidere di mettersi alla prova anche come stilista. Tra i suoi flirt più famosi finiti sulle pagine di cronaca rosa c’è proprio quello con Barù ma la Boscono è stata paparazzata in passato anche con Stefano De Martino.

Mariacarla ad oggi è madre di una figlia nata nel 2012 dall’amore con l’imprenditore romano Andrea Patti. Una curiosità: nel 2005 la rivista Forbes ha inserito Mariacarla Boscono nella classifica delle supermodelle più pagate al mondo e il suo profilo Instagram ha un pubblico che vanta oltre 400 mila followers. La storia con Mariacarla Boscono sarebbe finita da poco.