Giornata mondiale del bacio 2022: perché si festeggia il 6 luglio, frasi e i baci più famosi nei film

Giornata mondiale del bacio 2022: tante sono le frasi così come le scende dei film per festeggiare questa particolare giornata. Ufficialmente, ci sono almeno due giornate dedicate al bacio. Oggi, è una di quelle.

Giornata mondiale del bacio 2022: perché si festeggia il 6 luglio

Il 6 luglio è la giornata mondiale del bacio, conosciuta come International Kissing Day. Questa del 6 luglio sembrerebbe nata nel 1990 in Inghilterra e poi diffusasi in tutto il continente.

Quella del 13 aprile sarebbe di matrice americana. Il bacio è un elisir per il benessere dell’uomo. Un istinto naturale che coinvolge circa 34 muscoli facciali e 112 posturali, se dato per bene.

Giornata mondiale del bacio 2022: frasi

Una rosa mi sboccia sulla guancia se mi baci

e io ti guardo e ho paura di rompermi.

(Alda Merini)

L’anima incontra l’anima sulle labbra degli amanti.

(Percy Bysshe Shelley)

Il primo bacio è la parola pronunciata di concerto da quattro labbra che fanno dell’amore un re.

(Khalil Gibran)

Non disse parola e non rallentò la stretta per cinque minuti buoni, durante i quali le diede più baci di quanto, potrei giurarlo, non ne avesse mai dati in tutto il resto della sua vita.

(Emily Bronte)

“Cos’è un bacio? Un lambire di fiamma.”

(Victor Hugo)

Baci più famosi nei film

Eco i tre baci più famosi della storia del cinema degli ultimi 20 anni:

Leonardo Di Caprio e Kate Winslet in Titanic

Patrick Swayze e Jennifer Grey in Dirty Dancing

Tobey Maguire e Kirsten Dunst in Spiderman

LEGGI ANCHE: Maneskin, concerto a Roma pericoloso per i medici: “C’è picco dei contagi, spostatelo”