Chi è Mariacarla Boscono, fidanzata di Barù: vita, carriera, flirt famosi

Chi è la fidanzata di Barù, Mariacarla Boscono? È una delle più note top model italiane ed è apprezzatissima anche a livello internazionale. È salita per la prima volta sulla passerella a soli 16 anni, ed è spesso protagonista dei giornali di gossip per i suoi flirt famosi.

Chi è Mariacarla Boscono, supermodella fidanzata di Barù

Mariacarla Boscono ha 41 anni ed è nata a Roma il 20 Settembre 1980. Trascorre la sua infanzia tra Stati Uniti, Italia e Kenya e vive nel mondo della moda fin da piccola, attraverso il lavoro dei suoi familiari. Su consiglio di un fotografo amico di famiglia, Mariacarla Boscono comincia a lavorare come indossatrice a soli 16 anni, firmando un contratto con l’agenzia di moda newyorkese DNA Model Management e per l’agenzia milanese Riccardo Gay. Da allora, la carriera della modella ha spiccato il volo. Ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo vestendo capi di Gucci, Versace, Laura Biagiotti, Moschino, Dolce & Gabbana, Louis Vitton, Valentino e di tante altre maison prestigiose. Nel 2005 la rivista Forbes ha inserito Mariacarla Boscono nella classifica delle supermodelle più pagate al mondo.

Oggi la modella è rappresentata dall’agenzia Women Management e si è messa alla prova come stilista. Ha creato una capsule collection per K-WAY, per la quale è la principale testimonial e designer. Lo ha annunciato anche sui social, attraverso il suo profilo instagram, che vanta un pubblico di oltre 400mila follower.

Vita privata

Mariacarla Boscono ha una figlia, nata nel 2012 da una precedente relazione con l’imprenditore romano Andrea Patti. Si chiama Marialucas Patti, ha nove anni e la mamma è fierissima di lei: “È come me, non ha paura di osare, sperimentare, tanto che ha voluto imparare da sola l’inglese perché in viaggio vuole comunicare”.

Oggi la modella è fidanzata con Barù, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. L’enologo e food influencer è noto per le sue apparizioni televisive e le sue partecipazioni a reality show, tra cui Pechino Express e, più recentemente, il Grande Fratello Vip.

I flirt famosi: le storie con Ghali e Stefano De Martino

In passato Mariacarla Boscono è stata spesso protagonista dei giornali di gossip per le sue storie e flirt con personaggi famosi. Nel Gennaio del 2019, la sua storia con il rapper Ghali, più giovane di lei di 13 anni, ha infiammato i tabloid. La coppia pubblicò su instagram alcuni scatti che li ritraevano insieme, in vacanza alle Maldive. Dalle foto era era lampante che tra i due ci fosse ben di più che un’amicizia. La loro storia durò poco: i due si lasciano nel 2020 senza drammi.

Nel 2021, Mariacarla Boscono fu paparazzata dal settimanale Chi insieme a Stefano De Martino, all’epoca single da poco dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Nonostante molti giornali di gossip ipotizzassero una possibile convivenza, la coppia è rimasta in silenzio, senza mai confermare o smentire il flirt.