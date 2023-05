Milano, mega rissa in zona Navigli: coinvolti circa 20 ragazzi

Terminato il weekend, la città lombarda presenta un quadro disastroso. Nella zona Navigli di Milano è avvenuta una mega rissa che ha coinvolto circa 20 ragazzi. Le forze dell’ordine sono riuscite a identificare soltanto quattro dei protagonisti, a loro volta denunciati.

Milano Navigli: una maxi rissa nel fine settimana

Il capoluogo lombardo sta mostrando un lato negativo di sé. Tra le ultime notizie di cronaca si conta quella legata alla violenza nei pressi dei Navigli, che ha visto coinvolti circa 20 ragazzi. Una vicenda che avrebbe potuto divenire tragedia. La cosiddetta “movida notturna” ha rischiato di mietere delle vittime e si è improvvisamente accesa.

Nel fine settimana in via Vigevano, intorno alle 2 di notte, c’è stata una violenta discussione, trasformatasi in pochissimo tempo in una mega rissa. Ad intervenire sul luogo sono stati i carabinieri che, una volta arrivati, hanno trovato uno dei protagonisti, subito identificato e denunciato. Nel corso delle indagini le forze dell’ordine hanno avuto modo di scoprire l’identità di altri tre ragazzi coinvolti. I quattro denunciati hanno tutti un’età che comprende i 25 e i 27 anni, di origine italiana. Su circa 20 persone, appena 4 sono state prese. Due di essi erano in ospedale a causa di alcune lesioni riportate.

Una notte molto movimentata visto che, oltre alla grande rissa, le forze dell’ordine hanno dovuto indagare su una presunta violenza sessuale e su una serie di rapine – circa 10 – che si sono state tra corso Como, la Stazione Centrale e via Lecco. Un fine settimana tutt’altro che semplice.

In più, nelle ultime settimana, i casi di cronaca sono aumentati: dalla neonata trovata morta in un bidone per i capi d’abbigliamento, alla violenza sessuale avvenuta nell’ascensore della stazione. La città si sta mostrando molto meno sicura dell’ultimo anno.

