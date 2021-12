Yellowstone stagione 4: uscita in Italia, cast, trama, quanti episodi, trailer

Yellowstone stagione 4: uscita in Italia per l’atteso ritorno sul piccolo schermo dell’attore Kevin Costner. Un grande successo per l’attore e per la serie tv targata Sky.

Yellowstone stagione 4: uscita in Italia

La quarta stagione della serie tv Yellowstone è arrivata: prima negli Stati Uniti e poi in Italia. In America la quarta stagione è arrivata il 7 novembre 2021 sul canale di Paramount Network. In Italia, invece, ha debuttato il 14 dicembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Il cast della nuova stagione

Nel cast della serie TV Yellowstone sono presenti moltissimi attori celebri che hanno interpretato i vari personaggi dei due creatori Taylor Sheridan e John Linson. Il protagonista, infatti, è il grande Kevin Costner. Qui di seguito, comunque, vi riportiamo i nomi di tutti i volti che dovremmo rivedere anche nella stagione 4 di Yellowstone.

Kevin Costner è John Dutton

Josh Lucas è John Dutton da giovane

Luke Grimes è Kayce Dutton

Rhys Alterman è Kayce da giovane

Kelly Reilly è Beth Dutton

Kylie Rogers è Beth da giovane

Wes Bentley è Jamie Dutton

Dalton Baker è Jamie da giovane

Cole Hauser è Rip Wheeler

Kyle Red Silverstein è Rip Wheeler da giovane

Kelsey Asbille è Monica Long Dutton

Brecken Merrill è Tate Dutton

Jefferson White è Jimmy Hurdstrom

Danny Huston è Dan Jenkins

Gil Birmingham è Thomas Rainwater

Ian Bohen è Ryan

Denim Richards è Colby

Forrie J. Smith è Lloyd Pierce

Forrest Smith è Lloyd da giovane

La trama

John Dutton, proprietario di un ranch nel Montana, lotta per mantenere la stabilità della famiglia e del ranch, minacciato dai costruttori e da una riserva indiana, a cui si aggiunge la corruzione della classe politica. Tutti hanno un obiettivo: conquistare il territorio del ranch. La nuova stagione inizia subito dopo l’adrenalinico finale della terza stagione, con le vite di John, Bette e Kayce in pericolo e con Jamie contro la sua famiglia. La guerra contro Market Equities è ancora in corso.

Yellowstone stagione 4: quanti episodi

La prima stagione di Yellowstone è composta di 9 episodi, mentre sia il secondo che il terzo di Yellowstone sono formati da 10 puntate. Anche anche la quarta stagione è composta da 10 episodi, sempre della durata di circa 40 minuti.

Yellowstone stagione 4: trailer