Europee, Salvini cerca accordo con Le Pen e Afd ma Tajani è contrario: “Impossibile”

Europee, Salvini ha aperto a un patto con i nazionalisti francesi in particolare. Un possibile accordo però che non piace a Forza Italia, come dichiarato da Antonio Tajani. Tuttavia, pare che dal partito della Meloni ci sia apertura.

Europee, Salvini cerca accordo con Le Pen e Afd

Matteo Salvini ha intenzione di stringere accordi in vista dell’Europee con i nazionalisti di Marine Le Pen ma non solo. “Un patto scritto con gli alleati per escludere qualsiasi futura alleanza con le sinistre in Europa e puntare a un’unione di centrodestra senza escludere nessuno, nemmeno Marine Le Pen o i tedeschi di AFD, Alternative für Deutschland”, ha dichiarato il vice ministro Salvini. “Non posso credere che fra i nostri alleati ed elettori ci sia qualcuno che preferisca le sinistre o Macron al centrodestra”, aggiunge.

“Anche Fratelli d’Italia auspica una maggioranza di centrodestra in Europa, mi sembra che Salvini dica una cosa giusta e ovvia. Perché non dovremmo volere una vittoria del centrodestra?”, commenta l’europarlamentare Nicola Procaccini, molto vicino alla premier.

Tajani è contrario: “Impossibile”

“Voglio essere molto chiaro, sono anche vicepresidente del Ppe: per noi è impossibile qualsiasi accordo con Afd e con il partito della signora Le Pen”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad Agorà Estate su Rai 3. “La Lega è cosa ben diversa. Saremmo lieti di avere la Lega parte di una maggioranza, ma senza Le Pen e Alternative Fur Deutschland”, ha aggiunto.

