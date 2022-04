Chi è Francesca Valiani, moglie di Jovanotti. Compagna di Lorenzo Cherubini da tantissimi anni, lavora come fotografa lontano dal mondo dello spettacolo. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita.

Francesca Valiani, chi è la moglie di Jovanotti

Nata l’11 giugno 1969, Francesca Valiani ha 53 anni ed è la moglie di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Ha tre anni in meno di suo marito ed è, come lui, originaria di Cortona. I due si sono conosciuti nella città aretina quando erano ancora adolescenti.

Lo racconta lei stessa in un’intervista a Vanity Fair nel 2012: “Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora”.

Nel 1994, Francesca e Lorenzo si mettono ufficialmente insieme. Quattro anni dopo nasce la loro figlia, Teresa, a cui il padre dedica il brano Per te.

Nel 2008, la coppia decide finalmente di sposarsi. Convolano a nozze nella loro città natale, alla Cattedrale di Santa Maria Nuova, dove vivono insieme ancora oggi. Il loro è un amore forte e solido, rafforzato da anni di vita fianco a fianco. Jovanotti ha dedicato moltissime canzoni d’amore a sua moglie, poi diventati brani di gran successo. Tra queste si ricordano A te, Raggio di Sole e Ragazza magica.

View this post on Instagram A post shared by lorenzojova (@lorenzojova)

Francesca Valiani: carriera, progetti, social

Francesca Valiani ha trasformato le sue passioni in una carriera: lavora come fotografa ed illustratrice. Nel 2012 pubblica la raccolta di foto Tutti i giorni. “Poetico e intenso, un breve viaggio lungo le strade e gli incroci della vita di tutti i giorni” racconta Jovanotti nella prefazione del volume. In passato Francesca ha anche gestito una rubrica fotografica per La Stampa, pubblicando i suoi scatti quotidiani per un anno intero.

Non fa parte del mondo dello spettacolo ed è poco conosciuta al pubblico italiano rispetto al marito. Tende infatti a tenersi ben lontana dai riflettori ed è poco attiva sui social. Ciononostante, è riuscita a costruire un profilo Instagram con oltre 120mila follower, dove pubblica molti dei suoi scatti.

La malattia della figlia e la sua guarigione: “Lei è stata la nostra roccia”

La famiglia Cherubini ha affrontato momenti molti difficili negli ultimi mesi.

Lo scorso gennaio Teresa ha svelato di aver lottato in segreto per lungo tempo con un linfoma di Hodgkin, un tumore al sistema linfatico.Dopo sette mesi di angoscia e sei cicli di chemioterapia, finalmente arriva il respiro di sollievo: il 12 Gennaio è ufficialmente guarita. Lo rivela sul suo profilo instagram, a cose fatte: “Ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla

Francesca Valiani, ha raccontato tutta la sua gioia per la guarigione della figlia: “Ieri è stato quel giorno, quel giorno in cui tutto doveva finire e così è stato, non si può descrivere la felicità.

Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario. Vorrei ringraziare le nostre famiglie, i nostri amici, chi sapeva e si è mosso con rispetto e discrezione”.