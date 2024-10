Silla Industries ed ElectriEASE insieme per migliorare la ricarica auto fuori casa

Perché leggere questo articolo? Silla Industries ed Electriease, protagoniste nel panorama della green mobility, stringono una collaborazione che promette di trasformare la ricarica EV in un’opportunità di business nei contesti pubblici e semi-privati.

L’expertise e il know-how di ElectriEASE, provider di soluzioni intelligenti di gestione dell’infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica, incontra la capacità di innovazione tecnologica di Silla Industries, realtà padovana produttrice di sistemi di ricarica per auto elettriche. Obiettivo della collaborazione è forgiare una piattaforma intelligente e 100% digitale che permetterà di trasformare le sessioni di ricarica in una fonte di reddito, gestire con efficacia i caricatori installati nonché il flusso di pagamenti, mantenendo completa indipendenza rispetto ai circuiti convenzionali.

La collaborazione tra Silla ed Electriease

I principali beneficiari della partnership strategica saranno le residenze condominiali, le realtà commerciali e, soprattutto, gli esercizi del mondo Ho.Re.Ca, così come le aziende che vogliono convertire il proprio parco all’elettrico gestendo le ricariche in modo efficace.

“Ormai è chiaro quanto la diffusione su larga scala di infrastrutture di ricarica sul territorio, anche in location meno ordinarie rispetto alla classica stazione on the road, possa costituire una reale opportunità di incremento per il traffico virtuoso di veicoli elettrici nelle nostre città – commenta Alberto Stecca, ceo di Silla Industries – La partnership con ElectriEASE nasce con l’obiettivo di accompagnare tale espansione fisica dei punti di ricarica, attraverso lo sviluppo di un servizio digitale, facilitatore di gestione delle colonnine installate e dei pagamenti”.

Aggiunge Cristian Rosini, COO di ElectriEASE: “La collaborazione con Silla va oltre la semplice integrazione di hardware e software: la volontà è quella di creare un ecosistema che semplifichi la gestione dell’infrastruttura di ricarica e apra nuove opportunità di business per una vasta gamma di partner”.