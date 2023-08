Ballando con le stelle 2023, ecco i primi quattro concorrenti: le indiscrezioni sul cast

Ballando con le stelle 2023, ecco i primi quattro concorrenti. Dal web sono già certi, la nuova edizione del talent show ospiterà delle grandi celebrità: “Milly Carlucci prova a depistare, ma il cast prende forma”.

Mancano oltre due mesi al ritorno in tv di Ballando con le stelle per l’edizione 2023, e già cominciano a circolare voci sul cast. Il talent show di Milly Carlucci tornerà in onda a partire dal 21 ottobre 2023 e come al solito vedrà un gruppo di celebrità di ogni campo mettersi alla prova sulla pista da ballo. Secondo un’indiscrezione diffusa dal giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela quattro dei grandi nomi inclusi nel cast sarebbero già confermati. “Una scatenata Milly Carlucci prova a “depistare”” -scrive Candela su Twitter- “Ma il cast prende forma!”. Per il giornalista i primi quattro nomi certi sono niente meno cheTeo Mammuccari, Simona Ventura, Bobby Solo e lo chef Bruno Barbieri.

I nomi in lizza per il cast, chi sono gli altri candidati?

Sebbene né Milly Carlucci, né la produzione del programma abbia ancora confermato le voci, va detto che i nomi riportati da Candela sono da tempo tra i più gettonati per il nuovo cast di Ballando. Sul web, tuttavia, sono molte altre le possibili, intriganti candidature. Si parla insistentemente da qualche giorno della possibile partecipazione di due attori di Mare Fuori: si tratta di Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari, rispettivamente Carmine e Viola nella serie tv Rai Fiction. Sul web sono forti inoltre le ipotesi Paola Perego e Giovanni Terzi, giornalista e compagno di Simona Ventura. A mettere un po’ di pepe in più alla discussione ci ha pensato Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, che ha dichiarato il suo interesse per il talent show: “Non mi dispiacerebbe partecipare, perché no?“.