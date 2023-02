Massimiliano Caiazzo, chi è l’attore di Mare Fuori a Sanremo 2023

Massimiliano Caiazzo è un attore italiano famoso per essere nel cast di Mare Fuori. Sarà sul palco della quarta serata del festival di Sanremo 2023. Vediamo meglio chi è. è un attore italiano famoso per essere nel cast di Mare Fuori. Sarà sul palco dellaVediamo meglio chi è.

Massimiliano Caiazzo, chi è

Massimiliano Caiazzo è un attore italiano nato a Napoli nel 1996. Fin da giovane è stato affascinato dal mondo dello spettacolo e della tv, tanto che inizia a studiare recitazione all’età di 18 anni presso la scuola di cinema Mèliès guidata dall’attore Gianfelice Imparato, per poi proseguire i suoi studi a Roma. Nel 2012 partecipa a due cortometraggi, ossia Sorrentum e Il simposio di Platone.

Esordi e carriera

ll debutto di Massimiliano fu nel 2016, quando recitò in Furore di Alessio Inturri. Nel 2018, poi, l’attore è stato selezionato come uno dei nuovi dieci giovani talenti per il progetto Officine Lab e nel 2020 ha vinto il premio Kine all’interno della 77ª Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il successo, però, arriva con la serie tv Mare fuori in cui ha interpretato il protagonista Carmine. È stato poi anche nel cat di Filumena Marturano, diretto da Francesco Amato.

Fidanzata