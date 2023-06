Chi è Paola Perego: la vita e la famiglia della conduttrice

Scopriamo chi è Paola Perego, conosciutissima conduttrice italiana. Nel mondo televisivo da moltissimi anni, l’ex modella italiana si è fatta largo tra i “big” del piccolo schermo.

Conosciamo qualcosa in più di lei tra carriera, vita e famiglia.

Paola Perego, chi è: carriera della conduttrice

Molto apprezzata sia dalla Rai che da Mediaset, Paola Perego si è dimostrata elegante, talentuosa e sempre molto coerente, trovando il favore del pubblico (televisivo e non). Il suo percorso professionale è cominciato già dagli anni ’80 del 1900, facendosi le ossa con la cosiddetta “gavetta”.

Da Monza (città natale) a Milano, dove tutto ha inizio. La lombarda si fa conoscere come modella e il suo esordio – in ambito televisivo – è datato al 1983, grazie all’assunzione presso Antenna 3 Lombardia, potendosi confrontare con Ric e Hian e Teo Teocoli, comici di Ric e Gian graffiti. L’anno dopo passa in Fininvest, affiancando Marco Columbro al programma Autostop, facendosi conoscere tra programmi di sport e di intrattenimento.

Dagli anni ’90 in poi giunge l’autentica consacrazione, approdando su Rai 2 e partecipando a molti programmi della mattina. Ciò le permette di acquisire popolarità e prestigio. Da lì prende parte anche ai rispettivi programmi: Mattina in famiglia, Pomeriggio in famiglia, Mattina 2 e In Famiglia. Di fondamentale importanza anche la partecipazione – come conduttrice – in Forum, che guiderà dal 1997 al 2003.

Nei successivi anni riesce poi a farsi largo, affermandosi sul piccolo schermo. Attualmente infatti la conduttrice conduce in maniera corretta Citofonare Rai 2, affiancata da Simona Ventura.

Vita privata e famiglia

Della vita privata di Paola Perego si sa qualcosa in proposito. Nata a Monza il 16 Aprile 1966, all’età di 31 anni si è sposata con Andrea Carnevale (ai tempi calciatori), interrompendo l’unione nel 1997. I due hanno comunque avuto due figli, Giulia e Riccardo. La prima ha permesso all’ex modella di divenire anche nonna di due nipoti.

Attualmente vive la sua relazione con Lucio Presta, con cui si è unita in matrimonio nel 2011, dopo circa 10 anni di fidanzamento.