Giovanni Terzi, chi è il fidanzato di Simona Ventura: vita privata, ex moglie, figli, matrimonio

Chi è Giovanni Terzi, fidanzato di Simona Ventura. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno di vita dell’amata conduttrice. Dopo tre rinvii, la coppia ha scelto la data delle nozze: “La comunicheremo solo a ridosso”.

Chi è Giovanni Terzi, fidanzato e futuro marito di Simona Ventura: vita privata, carriera

Nato a Milano il 26 giugno 1964, Giovanni Terzi ha 59 anni ed è un giornalista, scrittore e architetto italiano, noto ad un ampio pubblico anche in quanto fidanzato di Simona Ventura. È figlio di un altro celebre giornalista, Antonio Giovanni Battista Terzi, ex vicedirettore del Corriere della Sera scomparso nel 2001. Cresciuto circondato da pilastri del giornalismo italiano, Terzi decide di seguire le orme di suo padre dopo la sua laurea in Architettura, conseguita al Politecnico di Milano. Per anni una delle firme più note e apprezzate de Il Giornale, oggi dirige The Global News.it e scrive per Libero Quotidiano. Ha un profilo Twitter seguito da migliaia di persone.

Vita privata: ex moglie, figli, matrimoni

Prima di incontrare Simona Ventura, Giovanni Terzi ha avuto diverse relazioni importanti. La prima moglie del giornalista è stata una donna di nome Paola, madre del suo figlio più grande, Lodovico Terzi. Il loro rapporto, a quanto pare, non era affatto dei migliori, al punto che Lodovico, in un’intervista a Visto, ha ammesso di aver tirato un sospiro di sollievo con la separazione dei suoi genitori. “Di questo tuo sollievo sono felice.” -ha risposto Giovanni Terzi- “Però io penso che ogni rapporto è un rapporto che si potrebbe ricucire, ma non c’è la volontà di farlo. E tutto sta lì, nella capacità di farlo evolvere”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

In seguito Terzi ha una relazione con Dalila Di Lazzaro, sua compagna dal 2006 al 2011. Nel 2008 il giornalista ha sposato Silvia Fondrieschi, madre del suo secondo figlio, Giulio Antonio Terzi. Anche questo matrimonio ha però breve durata. I due restano comunque in buoni rapporti nonostante la separazione. Terzi è molto legato ai suoi figli e in passato ha dichiarato di sperare di esser riuscito a comunicare loro quanto siano importanti per lui: “Spero che i miei figli percepiscano l’amore che ho per loro. Non penso ai miei figli e a quello che è stato mio papà con me, perché pur essendo un padre meraviglioso, è stato anche assente. E speri che comunque i tuoi figli siano benevoli nel comprendere gli errori che tutti i genitori fanno, in quanto comunque persone”.

La storia d’amore con Simona Ventura, quando si sposano?

Dal 2018 Giovanni Terzi frequenta l’amata conduttrice televisiva Simona Ventura. Dopo un breve periodo di “incontri clandestini”, il giornalista è uscito allo scoperto su Gente: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi“. Intervistata da Chi, la conduttrice ha svelato cosa l’ha colpita della sua dolce metà: “Giovanni mi ha dato serenità, protezione, il bello di sapere sempre cosa fare ed essere certa di potermi appoggiare”.

Anche Giovanni Terzi pare innamoratissimo: “Simona mi ha dato un progetto di vita. Avere una storia d’amore così piena fa sì che sia diventato anche un padre migliore. Sono orgoglioso di avere al mio fianco una donna come lei”. L’incontro con la conduttrice è stato provvidenziale per il giornalista, che veniva da un periodo difficilissimo: “Un mese prima di conoscere Simona è morta la mia prima moglie, la mamma di Lodovico. Arrivavo da dei fallimenti giganteschi. Io che sono astemio mi scolai a canna una bottiglia di vino. Mi sentii male e dissi: spero di non risvegliarmi. Poco dopo è arrivata lei”.

Più vicini che mai, pensano al matrimonio già da qualche anno. La pandemia da Covid-19 e la Guerra in Ucraina, tuttavia, han messo loro i bastoni tra le ruote. La coppia ha dichiarato di aver intenzione di sposarsi nel 2023: “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso”.

La malattia di Giovanni Terzi: “Ho il 40% dei polmoni compromessi”

Giovanni Terzi ha ammesso, in alcune recenti interviste, di soffrire di una grave malattia. Il giornalista è infatti affetto da dermatomiosite amiopatica: “Ormai il 40 per cento dei miei polmoni è compromesso: i nostri sforzi sono per evitare che peggiori”. Terzi può farsi forte del costante sostegno di Simona Ventura, che scherza così: “Ho preso un rottame!”.